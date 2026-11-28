Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,37%, hiện ở mức 104,04.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Tâm lý ưa thích rủi ro được cải thiện trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu đã thúc đẩy các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro, trong đó có đồng AUD của Australia, phục hồi. Trong khi đó, đồng USD đang hướng tới mức tăng khiêm tốn trong tuần.

Các chỉ số chủ chốt trên Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đồng thời ghi nhận mức tăng trong cả tuần, khi các nhà đầu tư quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và đổ vốn vào những cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vốn chịu áp lực bán tháo mạnh trước đó.

Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm củng cố thị trường chứng khoán trong nước cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

“Đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ nhờ hoạt động mua vào khi giá giảm đang thúc đẩy tâm lý ưa thích rủi ro trên các thị trường”, ông Elias Haddad, Giám đốc toàn cầu phụ trách chiến lược thị trường tại Brown Brothers Harriman, nhận định.

Đồng USD đã được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh. Tuy nhiên, đồng tiền này cũng nhạy cảm với các dòng vốn đổ vào lĩnh vực AI, khiến việc phân tích và đánh giá diễn biến thị trường đôi khi trở nên khó khăn.

“Thị trường ngoại hối đã không còn quá tập trung vào thị trường năng lượng mà tạm thời chuyển sự chú ý sang thị trường chứng khoán”, ông Daragh Maher, trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số kiêm chiến lược gia cấp cao về ngoại hối tại HSBC, cho biết.

Theo ông, điều này đặt ra một thách thức lớn. Mối tương quan giữa đồng USD và thị trường chứng khoán thiếu ổn định, do đồng tiền này vừa đóng vai trò tài sản trú ẩn an toàn, vừa được xem là thước đo sức hấp dẫn vượt trội của nền kinh tế Mỹ. Vì vậy, cùng một tín hiệu từ thị trường chứng khoán có thể dẫn đến những phản ứng rất khác nhau trên thị trường ngoại hối.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,31%, xuống còn 1,0933 USD. Đồng AUD của Australia tăng 0,18% so với đồng USD, lên mức 0,6644 USD, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong gần một năm vào phiên giao dịch ngày thứ Tư.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn duy trì ở mức cao và lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn, giới giao dịch đang đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Đây cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ đồng USD.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên tới 99%, trong khi khả năng tiếp tục tăng thêm một lần nữa vào tháng 1-2027 là 64%.

Một loạt số liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần tới, trong đó có báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ, sẽ được giới đầu tư phân tích nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Số liệu công bố ngày thứ Sáu cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tăng mạnh trong tháng 10, khi làn sóng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ AI đẩy kim ngạch nhập khẩu lên mức cao kỷ lục. Diễn biến này có thể khiến hoạt động thương mại tiếp tục trở thành yếu tố kéo giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý IV.

So với đồng yên Nhật Bản, đồng USD tăng 0,16%, lên mức 159,51 yên/USD, trong bối cảnh thị trường lo ngại Chính phủ Nhật Bản có thể tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ.

Đồng USD giữ đà tăng. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (28-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.687 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra hiện ở mức 25.500 đồng - 26.921 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 26.750 đồng - 29.566 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: