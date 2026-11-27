Có nghề, có việc để làm lại cuộc đời

Ngày 27/11, Bộ Công an và Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp số 06 giai đoạn 2021-2025 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, tập trung tăng cường giáo dục, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành án phạt tù, nhất là thanh niên.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trên 34% phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, cơ sở giáo dục trong lực lượng Công an nhân dân thuộc độ tuổi thanh niên. Đây là lực lượng còn trẻ, đang trong độ tuổi lao động, cần được giáo dục, cải tạo và tạo cơ hội làm lại cuộc đời.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Hải

Đáng chú ý, cả nước hiện có khoảng 162.000 người đã chấp hành xong án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng, nhưng mới hơn 70.000 người có việc làm ổn định, còn trên 90.000 người chưa có việc làm, chưa có thu nhập. Tỷ lệ tái phạm tội hiện khoảng 1,73%.

“Muốn giảm tình trạng tái phạm tội, trước hết, người chấp hành xong án phạt tù phải có công ăn việc làm, có cuộc sống ổn định. Khi có việc làm, thu nhập và cuộc sống bảo đảm, họ mới có điều kiện, động lực để không tiếp tục con đường phạm tội”, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nêu.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc hỗ trợ cần bắt đầu ngay trong quá trình phạm nhân chấp hành án, thông qua giáo dục, hướng nghiệp và đào tạo nghề. Khi trở về địa phương, họ cần tiếp tục được kết nối việc làm, hỗ trợ sinh kế và vay vốn để ổn định cuộc sống.

Ông đề nghị, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng. Hiệu quả cần được đo đếm bằng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm, số doanh nghiệp tiếp nhận lao động hoàn lương và số trường hợp được hỗ trợ vay vốn. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người từng chấp hành án.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ liên tục

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, sau 5 năm triển khai Chương trình phối hợp số 06 đã có nhiều mô hình thiết thực ra đời nhằm hỗ trợ phạm nhân tái hoà nhập như: Thắp sáng ước mơ hoàn lương, Giỏ sách pháp luật, Mở trang sách - Mở lối hoàn lương, các câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin, câu lạc bộ thanh niên hoàn lương tại cộng đồng...

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết nhiều mô hình thiết thực ra đời nhằm hỗ trợ phạm nhân tái hoà nhập.

Tuy nhiên, việc triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều; một số mô hình còn phụ thuộc vào nguồn lực, sự chủ động của từng đơn vị, chưa hình thành cơ chế phối hợp ổn định để duy trì và nhân rộng.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, hiệu quả chương trình không thể chỉ được đánh giá qua số hoạt động thăm hỏi, động viên hay hỗ trợ trước mắt, mà phải thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động, khả năng tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống của người được hỗ trợ.

Trong giai đoạn 2026-2030, T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ chỉ đạo các cấp bộ Hội tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội và doanh nghiệp để nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp, kết nối đào tạo nghề, hỗ trợ vốn và giải quyết việc làm.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp số 06 được trao bằng khen.

“Đồng hành với thanh niên từng lầm lỗi là trách nhiệm lâu dài của tổ chức Hội, không chỉ trong thời gian họ đang chấp hành án mà còn trên cả hành trình trở về, tái hòa nhập cộng đồng”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Hai bên sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả, hướng tới xây dựng mạng lưới hỗ trợ liên tục từ cơ sở giam giữ đến địa phương, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng, tạo điều kiện để người từng lầm lỗi ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội.