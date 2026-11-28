Trong cuộc sống gia đình, chuyện tiền bạc đôi khi không chỉ nằm ở những con số thu nhập hay khoản chi mỗi tháng mà còn gắn với cách mỗi người vun vén, tính toán cho tương lai. Khi con cái ngày một lớn, những khoản nợ và kế hoạch tích lũy cũng trở thành điều khiến nhiều cặp vợ chồng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

HAI CÂY VÀNG TÍCH CÓP SUỐT 1,5 NĂM VÀ KHOẢN NỢ 350 TRIỆU ĐỒNG

Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Vợ chồng em 37 tuổi, có nhà, hai bé học tiểu học. Nợ 350 triệu đồng, có 2 cây vàng. Đó là tất cả tài sản vợ chồng em hiện tại.

Về thu nhập, chồng em thu nhập khoảng 14 triệu đồng/tháng. Thu nhập trung bình 60 triệu đồng/tháng nhưng sắp tới chắc sẽ bị giảm còn tầm 40 – 50 triệu đồng thôi. Bảo hiểm nhân thọ đóng 40 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, vợ chồng em ở thành phố nên mỗi năm sẽ về quê một lần hè hoặc Tết, chi phí về quê sẽ tầm 50 – 60 triệu đồng/lần.

Trước đây vợ chồng em đều làm công ty, làm công ty thu nhập lúc đó cũng không cao nên mới tính ra ngoài kinh doanh. Sau khi cắm sổ mượn ngân hàng để buôn bán kinh doanh thì sau gần 2 năm con số nợ ngân hàng là 500 triệu đồng.

Vợ chồng em chia ra, lương chồng em sẽ trả ngân hàng cả gốc và lãi mỗi tháng tầm 11 triệu đồng. Còn lại sẽ trả tiền điện, nước, wifi và chi tiêu cá nhân. Em sẽ lo chi tiêu tiền học, tiền ăn uống và những chi phí phát sinh khác hội hè, biếu xén, đóng bảo hiểm, về quê…

Em quay lại đi làm công ty thì thu nhập lúc đó mới cao hơn trước đây. Tính đến hiện tại em mới đi làm trở lại được 1,5 năm thì em tự tích luỹ được 2 cây vàng như nêu trên.

Bây giờ em đang phân vân không biết nên bán hết vàng để trả nợ ngân hàng, như vậy thì sẽ không còn nợ ngân hàng nữa và tập trung tích sản hay là vẫn để cho chồng em trả dần như vậy ạ.

Thật ra em cũng không phải là người giỏi quản lý tài chính và cũng là người không thích cầm tiền chồng vì cảm giác chồng làm cả tháng được đồng lương lại phải đi chuyển hết cho vợ cứ thấy khó chịu. Thà giao tiền cho chồng trả ngân hàng, em tự làm, tự lo và tiết kiệm em sẽ thấy thoải mái hơn.

Nhưng em vẫn phân vân, nếu để chồng em trả ngân hàng thì phải cần hết 3,5 năm nữa mới hết nợ. Còn vàng của em ở tình hình hiện tại không biết nên giữ hay bán đi thì tốt hơn.

Em mong mọi người hỗ trợ và tư vấn giúp em vì thật sự em là một người không giỏi quản lý tài chính và không biết tiết kiệm. Từ khi nợ ngân hàng em mới cố gắng mua vàng để không thấy có sẵn tiền mà tiêu vô tội vạ.

Một năm tiết kiệm được 2 cây vàng trị giá tầm 300 triệu đồng (em mua cả lúc giá 17,8 và lúc rẻ) thì thấy nhiều nhưng số tiền em kiếm ra trong một năm qua là 750 triệu đồng/năm nên em vẫn cảm thấy em chưa phải là người tiết kiệm giỏi.

Mong các anh chị đi ngang cho em mỗi người một lời để em học hỏi và hoàn thiện hơn ạ. Em xin cảm ơn.

NGƯỜI KHUYÊN BÁN VÀNG, NGƯỜI MUỐN GIỮ NGUYÊN

Ở góc nhìn thực tế, một thành viên cho rằng cách phân chia trách nhiệm tài chính hiện tại của hai vợ chồng vẫn có thể duy trì. Điều quan trọng là mỗi người cần đảm nhận tốt phần việc của mình, đồng thời tính toán lại kế hoạch chi tiêu và tích lũy.

“Thực ra với thu nhập của chồng em như vậy thì anh nghĩ cứ để chồng em trả nợ. Còn em lo chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Như vậy là hợp lý. Các chi phí khác cần cân đối thêm cho phù hợp. Đầu tư cũng nên đa dạng hơn và nên chọn kênh đầu tư có dòng tiền đều để đảm bảo thu nhập trong tương lai”.

Trong khi đó, một quan điểm khác lại nghiêng về việc giải quyết khoản vay càng sớm càng tốt. Theo người này, giảm được áp lực trả lãi mỗi tháng cũng đồng nghĩa với việc gia đình có thêm một khoản đáng kể để dành cho những dự định sau này.

“Bán vàng mà trả dứt nợ đi, bớt tháng 11 triệu đồng tiền lãi thì một năm cũng để ra được 132 triệu đồng rồi, trong khi vàng hạ, lãi ngân hàng thì cao”.

Với người từng trải qua cảm giác mang nợ, sự nhẹ nhõm về tinh thần đôi khi còn đáng giá hơn khoản lợi nhuận có thể thu được từ tài sản đang nắm giữ. Bởi vậy, việc thanh toán dứt điểm khoản vay được xem là cách để cả gia đình bắt đầu lại với tâm thế thoải mái hơn.

“Nếu em là chị, em nghĩ mình sẽ bán và trả nợ hết một lượt vì cảm giác nợ thật sự rất áp lực. Biết rằng nếu giữ vàng thì 2 cây vàng đấy có thể cho anh chị thêm vài chục triệu nhưng cũng không biết trong ngắn hạn vàng có tăng không hay muốn được giá phải đợi hàng năm nữa.

Trả được hết nợ thì tiền mình kiếm ra sẽ là tiền tiết kiệm của mình. Lúc đó sẽ bớt áp lực hơn nhiều, đầu óc thoải mái có khi lại làm được nhiều cái hay. Đôi khi những phút giây thoải mái thư thái không tính toán gì, cả nhà vui vẻ đi chơi mà không cần suy nghĩ gì lại là thứ mà không tiền nào mua được đâu ạ”.

Rất nhiều người cho rằng người vợ nên gỡ bỏ áp lực bằng cách bán vàng để giải quyết nợ ngân hàng

Không nhất thiết phải xử lý toàn bộ khoản nợ trong một lần, một thành viên lại đưa ra cách dung hòa hơn. Theo đó, gia đình có thể sử dụng một phần tài sản để giảm nghĩa vụ vay, phần còn lại vẫn được giữ lại nhằm ứng phó với những tình huống bất ngờ.

“Nếu với số nợ 350 triệu đồng làm bạn suy nghĩ thì nên bán một cây vàng để bớt nợ, giữ lại một cây để đề phòng rủi ro bệnh tật”.

Ở một hướng nhìn thận trọng hơn, việc giữ lại khoản tiết kiệm dự phòng được đặt lên hàng đầu. Gia đình có hai con nhỏ, trong khi nguồn thu sắp tới chưa chắc ổn định, nên việc duy trì một khoản tiền an toàn vẫn rất cần thiết.

“Mình nghĩ chưa cần bán hết vàng để trả nợ đâu. Hiện tại lãi suất ngân hàng đang khá cao, nếu lãi vay cao thì có thể bán một phần vàng để giảm bớt nợ, đỡ phải gồng tiền lãi thêm 3,5 năm nữa.

Nhưng cũng nên giữ lại một khoản dự phòng, vì gia đình còn hai con, thu nhập lại có thể giảm trong thời gian tới. Thật ra thì để dành được 300 triệu đồng/năm trong khi vẫn lo cho hai con với trả nợ là giỏi rồi, đừng có áp lực quá”.

Trong khi đó, có ý kiến đề xuất gia đình chưa nên thay đổi cơ cấu tài sản ngay lúc này. Thay vì đưa ra quyết định vội vàng, người này thiên về việc thắt chặt chi tiêu, duy trì khả năng tích lũy và tính toán thêm các kênh đầu tư cho chặng đường dài.

“Tỷ lệ nợ ngân hàng giữ nguyên, tỷ lệ nắm giữ vàng hiện tại cũng giữ nguyên. Tình hình kinh tế hiện tại đầy biến động nên cắt giảm bớt chi phí để phòng thủ, ví dụ như về quê chi như thế là hơi nhiều.

Các năm tiếp theo có thu nhập tích luỹ thêm thì mở rộng thêm một kênh đầu tư để sinh lời như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản. Nhưng thời điểm này mình thiên về phương án căn chừng giá vàng tiếp tục rơi thì có thể mua gom dần để hạ trung bình giá vàng nắm giữ xuống và đầu tư dài hạn vào vàng”.