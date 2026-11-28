[Video] Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,2%
Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao nhất nguồn lực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thành ba mục tiêu trọng tâm năm 2026: tăng trưởng GRDP đạt 10,2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
Theo đó, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ; xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và du lịch; tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-quyet-liet-thuc-hien-muc-tieu-tang-truong-102-post1005997.html