Giá xăng dầu trong nước đã có những điều chỉnh nhằm ổn định thị trường, song biến động giá dầu diesel vẫn tạo áp lực lớn đối với các doanh nghiệp vận tải và khai thác mỏ. Khi nhiên liệu chiếm tỷ trọng cao trong giá thành, còn giá cước và giá bán sản phẩm khó điều chỉnh tương ứng, bài toán duy trì hoạt động, bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh ngày càng trở nên khó khăn.