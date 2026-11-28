Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 26-11, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết và sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần.

Chủ động đi xe buýt, metro đến cơ quan là cách thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Khi cán bộ, đảng viên tự giác thay đổi thói quen, tích cực hưởng ứng chủ trương của thành phố, việc vận động người dân cùng tham gia sẽ thêm sức thuyết phục.

Trong bối cảnh TPHCM đang tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, trong đó có ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, sự tiên phong của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động càng có ý nghĩa.

Cùng với đầu tư hạ tầng, đổi mới phương thức quản lý, thành phố cần sự đồng hành của cộng đồng, bắt đầu từ việc mỗi người thay đổi phương thức đi lại. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải đi trước, thực hiện trước để tạo sự lan tỏa.

Thời gian qua, TPHCM triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, như miễn phí vé xe buýt, tăng kết nối xe buýt với metro, hoàn thiện vé điện tử và nền tảng số phục vụ hành khách, đầu tư, nâng cấp nhà chờ, trạm dừng xe buýt… Những giải pháp này đang từng bước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân chuyển đổi thói quen đi lại.

Tuy nhiên, khi việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng cách đánh giá rõ ràng, thống nhất và phù hợp điều kiện thực tế; cần dựa trên khả năng tiếp cận tuyến xe, khoảng cách từ nơi ở đến trạm, thời gian di chuyển, kết nối và chuyển tuyến, đặc thù công việc, lịch công tác của từng người. Tiêu chí đánh giá cần căn cứ những định tuyến thực tế, bảo đảm khả thi, thuận lợi trong thực hiện, làm rõ được mục tiêu khuyến khích sự chủ động hưởng ứng.

Đưa việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào tiêu chí đánh giá thi đua là giải pháp thúc đẩy thay đổi thói quen đi lại; điều quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm vì lợi ích chung. Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên thể hiện qua những hành động cụ thể, được duy trì thường xuyên. Mỗi chuyến xe buýt, mỗi hành trình metro được lựa chọn bằng ý thức trách nhiệm sẽ góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm, văn minh, chung tay xây dựng TPHCM xanh, sạch và phát triển bền vững.