Ngày 27-11, Black Friday diễn ra với hàng loạt chương trình giảm giá tại cửa hàng, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, không khí mua sắm tại nhiều điểm bán khá trầm lắng, lượng khách không đông như kỳ vọng.

Black Friday từng là ngày hội mua sắm đáng mong đợi nhất trong năm. Ảnh: Thái Bảo/LĐO

Một trong những nguyên nhân là khuyến mãi diễn ra liên tục trong năm. Các ngày đôi trên sàn thương mại điện tử, chương trình giảm giá theo mùa và ưu đãi dành cho thành viên khiến Black Friday không còn tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng ngày càng thận trọng trước các chương trình giảm giá sâu. Không ít người có thói quen so sánh giá, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc sản phẩm trước khi mua, thay vì quyết định theo tâm lý đám đông. Những chương trình giảm giá thiếu minh bạch cũng khiến khách hàng dè dặt hơn.

Áp lực chi tiêu khiến người mua ưu tiên hàng hóa thiết yếu, cân nhắc giá trị sử dụng và khả năng tài chính. Mức giảm giá hấp dẫn chưa đủ thuyết phục nếu sản phẩm không thực sự cần thiết.

Thương mại điện tử cũng làm thay đổi thói quen mua sắm. Người tiêu dùng có thể dễ dàng so sánh giá, tìm mã giảm giá, tận dụng ưu đãi vận chuyển và mua hàng bất cứ thời điểm nào mà không cần chờ Black Friday.

Black Friday giảm nhiệt phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người mua ngày càng quan tâm đến giá trị thực, chất lượng, tính minh bạch và trải nghiệm mua hàng, thay vì chỉ chạy theo những con số giảm giá.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp muốn kích cầu cần xây dựng chương trình ưu đãi thực chất, tạo niềm tin và đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng mức giảm giá.