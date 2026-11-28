Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, hai tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng sở hữu những lợi thế du lịch khác biệt, có khả năng bổ trợ cho nhau để hình thành các hành trình trải nghiệm hấp dẫn. Từ thúc đẩy kết nối hàng không đến liên kết sản phẩm, mở rộng thị trường khách, sự hợp tác giữa hai địa phương đang từng bước mở thêm cơ hội phát triển mới cho hoạt động du lịch.