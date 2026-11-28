[Video] Dệt may khởi sắc cuối năm, doanh nghiệp kiến nghị giảm chi phí
Bước vào tháng cuối năm 2026, ngành dệt may ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi đơn hàng xuất khẩu phục hồi, một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý I/2027. Tuy nhiên, áp lực từ giá nguyên liệu, năng lượng và vận tải vẫn là thách thức lớn.
Ngành dệt may tăng tốc sản xuất, tận dụng cơ hội từ sự phục hồi của thị trường xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Doanh nghiệp đồng thời đề xuất các giải pháp giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động ứng phó với những biến động trong năm 2027.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-det-may-khoi-sac-cuoi-nam-doanh-nghiep-kien-nghi-giam-chi-phi-post1005996.html