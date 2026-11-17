Doanh thu ASICS tăng trưởng chậm lại khiến các nhà đầu tư lo ngại. Ảnh: ASICS.

Cổ phiếu của ASICS, công ty đa quốc gia về thiết bị thể thao của Nhật Bản, giảm 14,3% trong phiên giao dịch ngày 13/11 tại Tokyo. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2024.

Theo Bloomberg, nguyên nhân là kết quả kinh doanh quý III thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích, dù doanh thu tại nhiều thị trường quốc tế vẫn tăng trưởng tích cực. Biên lợi nhuận chịu sức ép khiến nhà đầu tư hoài nghi về khả năng duy trì đà đi lên của thương hiệu Nhật Bản.

Tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn bùng nổ

Trong quý III/2026, doanh thu của ASICS đạt khoảng 270 tỷ yen (1,7 tỷ USD), tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tốc độ này thấp hơn mức tăng 32,7% được ghi nhận trong nửa đầu năm. Sự chững lại khiến nhà đầu tư lo ngại hãng có thể gặp khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh cả năm.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 805,1 tỷ yen, tăng 28,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đạt 175,5 tỷ yen, tăng 37,5%, trong khi lợi nhuận ròng tăng 32,9%, lên 114,7 tỷ yen. Đây đều là những mức cao kỷ lục theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Dù vậy, kết quả tích cực lũy kế không xóa được mối lo về tốc độ tăng trưởng giảm dần trong quý gần nhất.

ASICS giữ nguyên dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm ở mức 195 tỷ yen (khoảng 1,2 tỷ USD), thấp hơn mức ước tính trung bình 199,72 tỷ yen của các nhà phân tích. Theo Financial Times, doanh thu quý III tăng chậm hơn khiến giới đầu tư đặt câu hỏi liệu hãng có thể đạt mục tiêu doanh thu 1.050 tỷ yen và lợi nhuận hoạt động 195 tỷ yen trong năm tài chính hiện tại hay không.

Một vấn đề khác là biên lợi nhuận. Theo Bloomberg, biên lợi nhuận hoạt động trong quý III thu hẹp xuống khoảng 20%, từ mức 22% trước đó. Điều này cho thấy doanh thu tăng không đồng nghĩa với khả năng sinh lời tương ứng. Khi chi phí vận hành và cạnh tranh trên thị trường giày thể thao gia tăng, duy trì biên lợi nhuận trở thành bài toán quan trọng với doanh nghiệp.

Onitsuka Tiger là động lực tăng trưởng của ASICS nhưng khó gánh vác dài hạn. Ảnh: GQ.

CEO Yasuhito Hirota cho rằng kết quả quý III cần được nhìn nhận trong bối cảnh một phần đơn hàng bán buôn chuyển sang quý II, khiến mức tăng trưởng giữa 2 giai đoạn có sự chênh lệch. Ông vẫn tin tưởng rằng công ty có khả năng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận, đồng thời kỳ vọng nhu cầu mua sắm từ khách du lịch quốc tế tại Nhật Bản và mùa khuyến mãi Black Friday trong những tháng cuối năm.

Dù vậy, lời giải thích này chưa đủ để xoa dịu thị trường. Sau khi cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian dài, nhà đầu tư bắt đầu đánh giá thận trọng hơn về triển vọng tăng trưởng của ASICS. Theo Financial Times, giá cổ phiếu của hãng từng tăng khoảng 4 lần kể từ đầu năm 2024, nhờ doanh thu tăng trưởng bình quân 22,5% mỗi năm trong 3 năm gần nhất. Sau chuỗi tăng giá đó, bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào cũng có thể khiến kỳ vọng thị trường thay đổi nhanh chóng.

Onitsuka Tiger không nên là động lực duy nhất

ASICS không gặp khó khăn đồng đều ở tất cả thị trường hay ngành hàng. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu tại châu Âu tăng 37%, Bắc Mỹ tăng 26% và Trung Quốc tăng 28%, theo số liệu Bloomberg dẫn lại. Các khu vực này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của hãng.

Ở cấp độ sản phẩm, thương hiệu giày chạy bộ ASICS vẫn hưởng lợi từ sự phổ biến của phong trào chạy bộ toàn cầu. Các dòng Gel-Kayano, Novablast và Superblast thu hút người tiêu dùng nhờ định vị hiệu năng và công nghệ đệm. Trong khi đó, Onitsuka Tiger trở thành động lực tăng trưởng đáng chú ý nhờ xu hướng giày retro và nhu cầu mua sắm của khách du lịch tại Nhật Bản.

Báo cáo tài chính 9 tháng cho thấy doanh thu ngành hàng Performance Running tăng 15,8% so với cùng kỳ. SportStyle, nhóm sản phẩm kết hợp phong cách thể thao và thời trang thường ngày, tăng 70%, trong khi Onitsuka Tiger tăng 34,6%. Những con số này cho thấy sức hút của ASICS trong lĩnh vực thời trang và phong cách sống vẫn còn.

Onitsuka Tiger đặc biệt hưởng lợi từ xu hướng giày thể thao cổ điển, với thiết kế mảnh, đế thấp và kiểu dáng gợi nhớ phong cách thập niên 1960-1970. Khi người tiêu dùng tìm kiếm lựa chọn thay thế cho sneaker đế dày hoặc giày hiệu năng truyền thống, thương hiệu Nhật Bản có cơ hội mở rộng tệp khách hàng vượt ra ngoài nhóm người chơi thể thao.

Nhiều cửa hàng Onitsuka Tiger tại Nhật Bản luôn trong tình trạng đông khách. Ảnh: Kiyoshi Ota/Bloomberg News.

Tuy nhiên, duy trì sức nóng của một dòng sản phẩm thời trang khác với xây dựng tăng trưởng dài hạn. Xu hướng giày dép có thể thay đổi nhanh, trong khi sự nổi tiếng của một thương hiệu thường kéo theo áp lực mở rộng phân phối, tăng sản lượng và đầu tư tiếp thị. Nếu tăng trưởng dựa quá nhiều vào một số dòng sản phẩm hoặc thị trường nhất định, doanh nghiệp có thể gặp khó khi nhu cầu thay đổi.

ASICS dự kiến tách Onitsuka Tiger thành công ty con độc lập từ đầu năm 2027, theo Financial Times. Động thái nhằm tạo điều kiện để thương hiệu phát triển chiến lược riêng, trong khi vẫn nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn Nhật Bản.

Trong kế hoạch trung hạn mới, ASICS đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ yen vào năm 2029, đồng thời hướng đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 50% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 20%. Hãng cũng muốn tăng mức độ gắn kết trực tiếp với người tiêu dùng thông qua nền tảng thành viên OneASICS và các hoạt động cộng đồng chạy bộ.

Dù vậy, ASICS vẫn phải cạnh tranh với Nike, adidas, On và Salomon - những thương hiệu liên tục ra mắt sản phẩm mới, đẩy mạnh tiếp thị và chính sách giá. Trong bối cảnh một số thị trường giày chạy bộ tại Mỹ và châu Âu gia tăng hoạt động giảm giá, việc duy trì sức hút mà không làm suy giảm biên lợi nhuận là thách thức lớn.