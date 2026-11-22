Vừa qua tại Nhà văn hóa xã Tràng Định, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý gắn với văn hóa, phong tục, đời sống và sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 493/KH-TGPL của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại xã Tràng Định.

Hội nghị thu hút 199 đại biểu tham dự, gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các tổ chức đoàn thể, người có uy tín và đông đảo người dân địa phương.

Tại hội nghị, các báo cáo viên tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, trong đó làm rõ các nhóm đối tượng được hưởng chính sách, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; các hình thức hỗ trợ gồm tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.

Bên cạnh đó, người tham dự được hướng dẫn về giấy tờ chứng minh thuộc diện được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục và cách thức yêu cầu hỗ trợ khi phát sinh vướng mắc.

Thông qua hoạt động này, người dân có thêm kiến thức để nhận biết quyền lợi của mình, xác định nơi liên hệ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý miễn phí, thay vì để tranh chấp kéo dài hoặc bỏ lỡ cơ hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Đáng chú ý, hội nghị còn cập nhật một số điểm mới của Luật số 05/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Các nội dung được giới thiệu tập trung vào những thay đổi liên quan đến đối tượng được trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân chủ động nắm bắt chính sách mới.

Các đại biểu được báo cáo viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn truyền đạt nội dung tại Hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là gắn kiến thức pháp luật với những vấn đề thường gặp trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và người dân miền núi.

Các tình huống liên quan đến đất đai, thừa kế, hôn nhân và gia đình, vay mượn tài sản, chính sách xã hội, hoạt động sản xuất và sinh kế được đưa ra trao đổi, giúp đại biểu hiểu rõ hơn cách vận dụng quy định pháp luật trong thực tế.

Thông qua đó, người dân được nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa phong tục, tập quán với quy định pháp luật; đồng thời biết cách gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, bảo đảm các quan hệ trong gia đình và cộng đồng được giải quyết