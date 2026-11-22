Trong số các phương tiện qua địa bàn cửa khẩu có hơn 80% phương tiện chở hàng qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài).

Cũng theo báo cáo của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, mặc dù số phương tiện chở hàng hóa XNK ra, vào khu vực cửa khẩu cao nhưng hầu hết các phương tiện đều được thông quan ngay trong ngày. Số phương tiện chở hàng hóa XNK tồn tại các cửa khẩu chờ hôm sau thông quan chỉ còn 165 xe.

Phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Trong ngày, các cơ quan liên quan và lực lượng chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Trọng tâm là triển khai các giải pháp rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng hiệu suất thông quan.

Được biết, từ ngày 15/11 - 21/11, kim ngạch hàng hóa XNK tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng hơn 13% so với tuần trước đó. Các mặt hàng xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh trong tuần qua chủ yếu là sầu riêng, thanh long, mít, tinh bột sắn, linh kiện điện tử, ván bóc…; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là ô tô tải nguyên chiếc các loại, máy thi công, thiết bị công nghiệp, nông sản, thuỷ sản, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng dệt may...