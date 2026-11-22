Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn Ngô Phương Nghị phát biểu mở đầu buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn Ngô Phương Nghị nhấn mạnh, Nghị định số 371/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, là văn bản pháp lý quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền quản lý lao động, cũng như việc tuyển dụng, sử dụng lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo Cục trưởng Ngô Phương Nghị, người lao động Việt Nam làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cho các cá nhân nước ngoài tại Việt Nam là lực lượng có tính chất đặc thù, không chỉ trực tiếp đóng góp vào hoạt động của các tổ chức nước ngoài mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng trọng quan hệ giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Do đó, việc quản lý và chăm lo tốt cho người lao động vừa là yêu cầu của công tác đối ngoại, vừa thể hiện trách nhiệm trong bảo đảm quyền lợi của người lao động, an ninh, trật tự và lợi ích quốc gia.

Để triển khai hiệu quả Nghị định trong thời gian tới, Cục trưởng Ngô Phương Nghị đề nghị các cơ quan ngoại vụ địa phương và các đơn vị thuộc Bộ chủ động nghiên cứu kỹ các quy định, đồng thời phổ biến rộng rãi đến những tổ chức và cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm việc nắm bắt và thực hiện thống nhất các quy định mới.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Long)

Bên cạnh đó, cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn với các địa phương; kịp thời trao đổi với Phòng Quản lý lao động Đoàn ngoại giao để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam, bảo đảm hoạt động tuyển dụng và quản lý lao động tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Về phía Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Cục trưởng Ngô Phương Nghị khẳng định Cục sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai Nghị định, đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý lao động Đoàn ngoại giao, đã giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 371/2026/NĐ-CP về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam so với các quy định trước đây.

Nghị định gồm 3 chương, 15 điều, quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng; công tác tuyển dụng, quản lý người lao động; hồ sơ quản lý người lao động; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng như doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý lao động Đoàn ngoại giao Nguyễn Toàn Thắng giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 371/2026/NĐ-CP. (Ảnh: Thành Long)

Về trách nhiệm thi hành, Bộ Ngoại giao được giao giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam từ trung ương đến địa phương; kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý. Bộ Ngoại giao cũng có trách nhiệm quy định chi tiết chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan. Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND cấp tỉnh phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc phổ biến và triển khai Nghị định số 371/2026/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan ngoại vụ địa phương và các đơn vị liên quan, những quy định mới được kỳ vọng sẽ sớm đi vào thực tiễn, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam, đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và công tác đối ngoại trong tình hình mới.