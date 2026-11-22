“Slovakia đã không tham gia khoản vay đầu tiên trị giá 90 tỷ Euro mà EU cung cấp cho Ukraine và chúng tôi cũng có ý định tương tự lần này, mặc dù chúng tôi đang chịu sức ép chính trị,” Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu trong video đăng trên Facebook ngày 22/11.

Theo nhà lãnh đạo Slovakia, việc EU tiếp tục huy động nguồn tài chính lớn cho Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình đang được thúc đẩy là “điều đáng tiếc”.

“Thật đáng tiếc khi vào thời điểm triển vọng đàm phán hòa bình đang dần xuất hiện, EU lại muốn vay 45 tỷ euro trên thị trường tài chính quốc tế để hỗ trợ cuộc xung đột tại Ukraine và tất nhiên, trở thành bên bảo lãnh cho khoản vay này,” ông Fico nói.

Thủ tướng Slovakia cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng Ukraine hoàn trả các khoản vay của EU. Ông Fico cho rằng Kiev sẽ không thể hoàn trả khoản vay 90 tỷ euro đã được EU thông qua trước đó, cũng như bất kỳ khoản vay mới nào trong tương lai.

“Tôi không thấy bất kỳ lý do nào để chúng tôi phải tham gia một khoản vay phục vụ mục đích quân sự dành cho Ukraine. Đây không phải những khoản vay, mà là những khoản viện trợ không hoàn lại,” ông Fico nhận định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Robert Fico khẳng định Slovakia vẫn đang hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine trong khả năng của nước này.

“Không ai có thể trách cứ Slovakia. Chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine về mặt nhân đạo bằng tất cả những gì có thể. Tuy nhiên, tôi không thấy bất kỳ lý do nào để Slovakia phải tham gia một khoản vay phục vụ xung đột dành cho Ukraine, vốn chỉ kéo dài thêm những đau khổ,” ông Fico nói.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Facebook/@Robert Fico (tài khoản Facebook của ông Fico)

Theo thông báo ngày 18/11 của Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan này đề xuất một chương trình hỗ trợ tài chính trị giá tối đa 45 tỷ Euro dành cho Ukraine trong năm 2027.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EC ước tính Ukraine sẽ thiếu hụt khoảng 70 tỷ Euro để đáp ứng nhu cầu tài chính trong năm 2027. Khoản vay mới dự kiến bù đắp khoảng hai phần ba khoản thiếu hụt, trong khi phần còn lại sẽ cần đến sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế khác.

Trong tổng số 45 tỷ Euro được đề xuất, tối đa 25 tỷ euro dự kiến dành cho hỗ trợ quân sự, còn tối đa 20 tỷ euro dành cho hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine.

EC không yêu cầu các nước thành viên trực tiếp chuyển tiền cho Ukraine. Thay vào đó, cơ quan này đề xuất vay tiền trên thị trường tài chính quốc tế thông qua việc phát hành trái phiếu. Ngân sách chung của EU sẽ được sử dụng để bảo đảm cho khoản vay, giúp EU huy động vốn với các điều kiện thuận lợi hơn.

Theo cơ chế được đề xuất, Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay sau khi nhận được tiền bồi thường thiệt hại do xung đột từ Nga.

Chương trình hỗ trợ 45 tỷ Euro trên hiện vẫn ở giai đoạn đề xuất và cần được Nghị viện châu Âu cùng Hội đồng Liên minh châu Âu xem xét, thông qua trước khi triển khai.

Đây không phải lần đầu tiên Slovakia phản đối một chương trình hỗ trợ tài chính của EU dành cho Ukraine. Trước đó, vào tháng 12/2025, đa số các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất cung cấp khoản vay trị giá 90 tỷ Euro để hỗ trợ Ukraine trong hai năm 2026–2027. Theo Hội đồng Liên minh châu Âu, khoản vay này dự kiến dành khoảng 60 tỷ Euro cho các nhu cầu quốc phòng và 30 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế, ngân sách Ukraine. Tuy nhiên, Slovakia cùng Hungary và CH Séc đã lựa chọn không tham gia khoản vay trên.