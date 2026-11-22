Theo thống kê, Bắc Ninh hiện có 30 xã và 9 thôn thuộc diện đặc thù, với hơn 300.000 người thuộc 42 dân tộc, chiếm khoảng 8,3% dân số toàn thành phố.

Những năm qua, cùng với phát triển công nghiệp, dịch vụ và thu hút đầu tư, thành phố triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hướng dẫn nghề thêu cho lao động dân tộc thiểu số để nâng cao thu nhập.

Giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố đào tạo nghề cho 60.042 lao động thuộc khu vực này, đạt 147,2% kế hoạch. Trong đó, gần 3.000 người được đào tạo trình độ cao đẳng, hơn 12.000 người trình độ trung cấp và trên 45.000 người tham gia các khóa sơ cấp hoặc đào tạo dưới 3 tháng.

Riêng từ nguồn vốn Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Bắc Ninh hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.915 lao động.

Các ngành nghề đào tạo chủ yếu gồm may công nghiệp, điện dân dụng, cơ khí, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm và một số ngành dịch vụ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Cùng với đào tạo nghề, thành phố đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp và kết nối việc làm. Nhiều lao động sau đào tạo được giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Trong lĩnh vực phát triển sinh kế, giai đoạn 2021-2025, Bắc Ninh triển khai hơn 380 dự án hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hơn 11.500 hộ dân. Ngoài ra, 3.371 hộ được hỗ trợ mua máy móc, công cụ, thiết bị phục vụ chuyển đổi nghề.

Các chương trình hỗ trợ cũng tập trung vào ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mở rộng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mở rộng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Giai đoạn 2026-2031, Bắc Ninh định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số và hỗ trợ vay vốn tạo việc làm.

Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm, phát triển cơ sở dữ liệu thị trường lao động, mở rộng mạng lưới tư vấn và giới thiệu việc làm tại cơ sở, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.