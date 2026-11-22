Xây dựng văn hóa từ mỗi nơi làm việc

Tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại Thủy Ngân, phường Âu Lâu, Các khu vực làm việc được sắp xếp khoa học, vệ sinh thường xuyên; cảnh quan doanh nghiệp được chỉnh trang theo hướng xanh, sạch, đẹp. Mỗi đoàn viên, người lao động được nâng cao ý thức giữ gìn môi trường chung, chấp hành kỷ luật lao động và xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp. Với 42 đoàn viên, người lao động, việc xây dựng văn hóa nơi làm việc được xác định là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và sự gắn bó của người lao động với đơn vị.

Công ty TNHH Thương mại Thủy Ngân, phường Âu Lâu chỉnh trang, sắp xếp khu vực làm việc theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Trung Sơn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại Thủy Ngân cho biết: Chúng tôi xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể hằng ngày. Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp vận động người lao động giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, ứng xử và chấp hành kỷ luật lao động. Cùng với đó, đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Nếu môi trường làm việc văn minh là nền tảng thì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chính là cầu nối để tăng cường sự gắn kết giữa những người lao động. Tại nhiều công đoàn cơ sở, các sân chơi thể thao, hoạt động giao lưu được duy trì, tạo điều kiện để đoàn viên rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực sau giờ làm việc, tăng cường sự phối hợp, chia sẻ trong công việc.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ Minh Phượng, phường Âu Lâu sôi nổi phong trào thể thao sau giờ làm việc.

Tham gia các hoạt động giao lưu thể thao do tổ chức Công đoàn phát động, anh Dương Văn Tới, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 21-03D, phường Âu Lâu chia sẻ: “Sau những giờ làm việc, được tham gia các sân chơi tập thể cũng giúp mọi người có thêm tinh thần, động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi mong muốn Công đoàn tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động, tổ chức thêm nhiều sân chơi phù hợp với điều kiện, sở thích của đoàn viên, người lao động”.

Đối với những công đoàn cơ sở mới thành lập, việc xây dựng phong trào văn hóa, thể thao càng có ý nghĩa trong giai đoạn đầu tập hợp, đoàn kết đoàn viên. Tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ Minh Phượng, các hoạt động được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Ông Thân Văn Xuyên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ Minh Phượng, cho biết: Ngay sau khi thành lập, chúng tôi xác định cần có những hoạt động cụ thể để đoàn viên cảm nhận được vai trò của tổ chức Công đoàn. Đơn vị đã tổ chức các giải pickleball nội bộ, giao lưu với những câu lạc bộ bạn; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chúc mừng sinh nhật đoàn viên, tạo không khí vui vẻ, gần gũi, giúp người lao động gắn bó với nhau và với doanh nghiệp.

Tạo thiết chế văn hóa, gắn kết đoàn viên

Từ những hoạt động tại doanh nghiệp, phong trào văn hóa công nhân đang được các cấp Công đoàn mở rộng theo hướng có tổ chức, duy trì thường xuyên và từng bước hình thành những lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Công đoàn phường Nghĩa Lộ ra mắt Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Công đoàn phường Nghĩa Lộ đã ra mắt Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích với 50 đoàn viên tham gia. Đây là mô hình nhằm tập hợp những đoàn viên có năng khiếu, sở trường văn nghệ, tạo lực lượng nòng cốt trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Câu lạc bộ cũng là cầu nối tăng cường giao lưu giữa các công đoàn cơ sở, góp phần tạo không khí sinh hoạt tinh thần phong phú trong đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh việc phục vụ các hoạt động nội bộ, câu lạc bộ còn hướng tới tham gia biểu diễn tại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và các phong trào do tổ chức Công đoàn phát động. Qua đó, góp phần đưa hoạt động văn hóa, văn nghệ trở thành một phần trong đời sống của công nhân, người lao động, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Phong trào văn nghệ được lan tỏa trong các công đoàn cơ sở.

Việc thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích nhằm tạo một sân chơi thường xuyên, lành mạnh để đoàn viên phát huy năng khiếu, sở trường và tham gia các hoạt động chung. Bà Vương Thị Anh - Chủ tịch Công đoàn phường Nghĩa Lộ, cho biết: Chúng tôi mong muốn câu lạc bộ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ của Công đoàn phường; kết nối đoàn viên giữa các đơn vị, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, củng cố tình đoàn kết trong công nhân, viên chức, người lao động.

Thực tế cho thấy, nhu cầu hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa của người lao động ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp, điều kiện tổ chức sinh hoạt tập thể còn hạn chế; thời gian làm việc theo ca, đặc thù sản xuất, kinh doanh cũng ảnh hưởng đến việc duy trì phong trào. Vì vậy, để hoạt động văn hóa công nhân phát triển bền vững, cần có sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và người sử dụng lao động, đồng thời lựa chọn những mô hình phù hợp, thiết thực.

Đưa văn hóa trở thành nền tảng phát triển giai cấp công nhân

Với 11 công đoàn xã, phường và hơn 42 nghìn đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai xác định xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân là nhiệm vụ quan trọng, gắn với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các công đoàn cơ sở thành lập câu lạc bộ văn nghệ, tổ chức giao lưu, thi đấu thể thao và các hoạt động tập thể phù hợp với điều kiện từng đơn vị.

Ngày Văn hóa Việt Nam được các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai tích cực hưởng ứng thông qua Ngày hội văn hoá công nhân. Ảnh CTV.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” tiếp tục được đẩy mạnh; các mô hình “Góc văn hóa công nhân”, văn hóa doanh nghiệp được khuyến khích xây dựng và nhân rộng. Đây là những giải pháp nhằm đưa văn hóa hiện diện thường xuyên trong môi trường lao động, từ ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đến cách ứng xử, hợp tác và chia sẻ giữa người lao động với đồng nghiệp, doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa công nhân gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”.

Thông qua Ngày hội Văn hóa công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn thúc đẩy các công đoàn cơ sở chủ động xây dựng những mô hình phù hợp, duy trì hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để người lao động được giao lưu, rèn luyện và phát triển toàn diện. Mục tiêu là mỗi công đoàn cơ sở thực sự trở thành điểm tựa tinh thần của đoàn viên, mỗi doanh nghiệp là một môi trường văn hóa tích cực, nơi người lao động được bảo đảm việc làm, thu nhập và được thụ hưởng những giá trị văn hóa thiết thực.

Ông Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, cho biết: Chúng tôi xác định văn hóa công nhân không đơn thuần là các hoạt động văn nghệ, thể thao mà phải được thể hiện trong toàn bộ môi trường lao động, từ văn hóa giao tiếp, ứng xử, tinh thần đoàn kết đến ý thức chấp hành kỷ luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Văn hóa là nền tảng tạo nên sức mạnh nội sinh của mỗi tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Với công nhân, người lao động, một môi trường làm việc văn minh, quan hệ lao động hài hòa và đời sống tinh thần phong phú sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin, trách nhiệm và sự gắn bó với doanh nghiệp. Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở đến các phong trào do Công đoàn tỉnh phát động, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ngày càng được lan tỏa, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Lào Cai ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.