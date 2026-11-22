Người lao động tham gia Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Ảnh: Văn Quân.

Sáng 22/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn và Chương trình Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026.

Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động, ưu tiên đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, giải trí và chăm sóc sức khỏe; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh.

CHĂM LO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CHO CÔNG NHÂN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, cho biết cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai dân tộc. Người nhấn mạnh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Tiếp nối tư tưởng đó của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh và động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu thăm không gian văn hóa tại ngày hội. Ảnh: Văn Quân.

Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh một quan điểm có ý nghĩa định hướng chiến lược: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.” Nghị quyết cũng khẳng định: “Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa”.

Trong tiến trình đó, việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động, xây dựng văn hóa công nhân là một bộ phận quan trọng của nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, một giải pháp quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Đối với giai cấp công nhân, văn hóa vừa góp phần nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động, vừa bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. “Một nền công nghiệp hiện đại không thể chỉ được tạo nên bởi máy móc, công nghệ và vốn đầu tư, mà còn phải được xây dựng từ những con người có tri thức, kỹ năng, kỷ luật lao động, trách nhiệm nghề nghiệp và văn hóa ứng xử”, bà Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Theo bà, người công nhân không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân chính là chăm lo cho chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

ĐƯA CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VỀ CƠ SỞ

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn, xuất phát từ ý nghĩa đó, Công đoàn Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, muốn người công nhân yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, cống hiến cho đất nước, bên cạnh việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, cần quan tâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần và môi trường văn hóa nơi làm việc.

“Sau mỗi ngày làm việc trong nhà máy, công trường, khu công nghiệp, khu kinh tế, bên cạnh nhu cầu về thu nhập, việc làm ổn định, những lo toan của cuộc sống thường ngày, người công nhân còn có những nhu cầu rất đời thường. Đó là một sân chơi để rèn luyện sức khỏe, một không gian để đọc sách, giao lưu, một chương trình văn nghệ để thư giãn, hay đơn giản là những phút giây được gặp gỡ, sẻ chia với đồng nghiệp”, bà Thái Thu Xương chia sẻ.

Vì vậy, phát triển văn hóa trong công nhân không chỉ là tạo thêm những sân chơi văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường để mỗi người công nhân được phát triển toàn diện, được sáng tạo, được tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Không gian của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia ngày hội. Ảnh: Văn Quân.

Thấu hiểu nhu cầu đó, thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai các giải pháp chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Đồng thời, tổ chức và thương lượng, đề xuất phối hợp với cơ quan chức năng, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú phục vụ đoàn viên, công nhân lao động.

Nhiều chương trình, mô hình hoạt động văn hóa sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện tham gia thụ hưởng của công nhân được các cấp công đoàn xây dựng và triển khai như: Chương trình Tháng Công nhân, Tết sum vầy, Giờ thứ 9, Giờ tan ca, Tuần lễ văn hóa thể thao công nhân lao động; các mô hình Không gian văn hóa công nhân, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Góc học tập, sinh hoạt văn hóa công nhân, Khu nhà trọ công nhân văn minh an toàn….

Để Ngày hội Văn hóa công nhân thực sự lan tỏa sâu rộng và đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa công nhân trong các doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ để mọi công nhân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng.

Mỗi đoàn viên, người lao động cần tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, của doanh nghiệp và của tổ chức Công đoàn; tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lan tỏa tinh thần tương trợ, đoàn kết giúp đỡ nhau, xây dựng tập thể lao động vững mạnh và quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đặc biệt, cần gắn văn hóa với năng suất, chất lượng và an toàn lao động, thông qua nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và ý thức giữ gìn an toàn vệ sinh lao động. Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần nâng cao năng suất lao động, thu nhập và sự phát triển bền vững của đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là góp phần vào kết quả tăng trưởng 2 con số.

Với mong muốn hình thành một chiến dịch tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao trong các cấp công đoàn phục vụ công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp Công đoàn. Trong đó, Tổng Liên đoàn yêu cầu mỗi công đoàn ngành, địa phương phải tổ chức ít nhất 1 hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp ngành, địa phương; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức 1 hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp. Các hoạt động được tổ chức đồng loạt từ 18 - 24/11 hàng năm. Ngày hội Văn hóa công nhân là một hoạt động đặc trưng, có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm.