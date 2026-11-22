Đăng ký gom thêm 300.000 cổ phiếu TVB sau đợt mua không trọn vẹn

Theo thông báo giao dịch cổ phiếu mới công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu TVB với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26/11/2026 đến ngày 25/12/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất toàn bộ khối lượng đăng ký, lượng cổ phiếu TVB do TVC nắm giữ sẽ tăng từ hơn 80,1 triệu cổ phiếu lên hơn 80,4 triệu cổ phiếu; theo thông báo của doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu tương ứng tăng từ 73,42% lên 73,75% vốn tại TVB.

Trước đợt đăng ký này, trong giai đoạn từ ngày 21/9/2026 đến ngày 20/10/2026, TVC từng đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu TVB nhưng chỉ thực hiện mua được 140.300 cổ phiếu do diễn biến thị trường không thuận lợi. Kết thúc đợt giao dịch đó, tập đoàn nâng lượng sở hữu từ gần 80 triệu cổ phiếu (tương đương 73,29% vốn TVB) lên mức hơn 80,1 triệu cổ phiếu (tương đương 73,42% vốn) như hiện tại.

Về mối liên hệ nhân sự điều hành giữa hai đơn vị, bà Nguyễn Thị Hằng hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị TVC đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc tại Chứng khoán T-Cap. Cá nhân bà Hằng hiện cũng nắm giữ trực tiếp 50.000 cổ phiếu TVB, tương ứng tỷ lệ 0,04% vốn.

Lợi nhuận quý III của TVB giảm 97%, danh mục đầu tư tài chính chiếm 62% tổng tài sản

Xét về kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính quý III/2026 của Chứng khoán T-Cap ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 23,5 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi khấu trừ các khoản thuế và chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 950,4 triệu đồng, giảm mạnh 97% so với cùng kỳ năm trước. Theo văn bản giải trình của TVB, doanh thu và lợi nhuận quý III/2026 sụt giảm chủ yếu do thị trường chứng khoán biến động mạnh dưới tác động từ các yếu tố thuế quan cùng tình hình địa chính trị thế giới diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động tự doanh của công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán T-Cap mang về gần 52,8 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 43% so với kết quả của 9 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt gần 7,7 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 82% so với cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TVB thu hẹp 8% so với đầu năm, lùi về mức hơn 1.050,3 tỷ đồng. Phần lớn nguồn lực tài sản tập trung ở hai khoản mục đầu tư tài chính gồm các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt gần 400,6 tỷ đồng (chiếm 38% tổng tài sản) và các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt hơn 254,5 tỷ đồng (chiếm 24% tổng tài sản). Ngoài ra, khoản mục tài sản cầm cố, thế chấp, ký quỹ và ký cược ngắn hạn ghi nhận hơn 209,2 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Chứng khoán T-Cap tại thời điểm cuối quý III/2026 giảm mạnh 54% so với đầu năm, xuống còn hơn 14 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, phần lớn là các khoản phải trả và phải nộp khác ngắn hạn với giá trị hơn 10,2 tỷ đồng.