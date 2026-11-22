Tài sản ròng bốc hơi 47,9 tỷ USD, Hội đồng quản trị Nvidia bác khả năng mời lại ông Jensen Huang

Theo số liệu cập nhật của Forbes tính đến khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên ngày 20/11/2026, tài sản ròng của ông Jensen Huang còn khoảng 114,3 tỷ USD, giảm 47,9 tỷ USD, tương đương mức sụt giảm 29,5% so với mốc 162,2 tỷ USD trước đó. Tính riêng phiên giao dịch cuối tuần, khối tài sản của nhà đồng sáng lập Nvidia mất thêm 13,2 tỷ USD, kéo ông tụt xuống vị trí thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất thế giới theo thống kê của Forbes.

Đà giảm giá trị tài sản của ông Huang khởi phát từ ngày 9/11/2026, phiên giao dịch đầu tiên sau khi Hội đồng quản trị Nvidia mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến mối quan hệ tình cảm của ông với một nữ doanh nhân Trung Quốc. Trước đó, vị tỷ phú cũng thừa nhận với nhân viên tập đoàn về việc không chung thủy trong hôn nhân. Thông tin về đời tư của người đứng đầu nhanh chóng tạo sức ép bán mạnh lên cổ phiếu NVDA khi nhà đầu tư lo ngại về tính ổn định trong bộ máy điều hành doanh nghiệp.

Đến ngày 12/11/2026, ông Jensen Huang chính thức rời các cương vị Chủ tịch, Tổng Giám đốc (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị Nvidia. Giám đốc Tài chính Colette Kress được bổ nhiệm đảm nhận vai trò CEO tạm quyền trong thời gian doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự kế nhiệm chính thức. Tới ngày 17/11, ông Huang bày tỏ sẽ cảm thấy vinh dự nếu được mời quay lại điều hành Nvidia, nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định công ty không có kế hoạch khôi phục ghế CEO cho ông. Hội đồng quản trị đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của nhà sáng lập và thuê đơn vị tư vấn nhân sự Heidrick & Struggles hỗ trợ quá trình tuyển chọn người thay thế.

Cổ phiếu giảm gần 12% kéo vốn hóa xuống sau Alphabet, doanh thu quý III vẫn vượt xa dự báo

Ngoài biến động ở tầng lãnh đạo cấp cao, cổ phiếu Nvidia còn chịu áp lực từ xu hướng điều chỉnh chung của nhóm doanh nghiệp bán dẫn và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Giới đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ gia tăng sự thận trọng trước quy mô chi tiêu vốn rất lớn của các tập đoàn công nghệ trong lĩnh vực này, đồng thời đặt dấu hỏi về tiến độ chuyển hóa các khoản đầu tư hạ tầng AI thành lợi nhuận thực tế.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/11/2026, cổ phiếu NVDA giảm gần 12% về mức 125,53 USD mỗi cổ phiếu, kéo giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia lùi về khoảng 3.090 tỷ USD (một số đơn vị thống kê theo lượng cổ phiếu đang lưu hành ghi nhận quanh mức 3.030 tỷ USD), thấp hơn mốc 3.300 tỷ USD của Alphabet, công ty mẹ Google. Trước nhịp giảm này, hãng bán dẫn Mỹ cũng đã đánh mất vị trí dẫn đầu về quy mô vốn hóa toàn cầu vào tay Apple và Microsoft.

Diễn biến tiêu cực của thị giá cổ phiếu trái ngược hoàn toàn với kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027 (kết thúc ngày 25/10/2026) mà Nvidia vừa công bố. Theo báo cáo tài chính, tổng doanh thu quý của tập đoàn đạt mức kỷ lục 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với quý liền trước. Riêng mảng trung tâm dữ liệu đóng góp 107,6 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 110% so với cùng kỳ. Lãi pha loãng điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 2,68 USD, vượt mức dự báo 2,48 USD của giới phân tích, trong khi lãi trên mỗi cổ phiếu theo chuẩn kế toán GAAP đạt 2,70 USD.

Bước sang quý IV năm tài chính 2027, ban lãnh đạo Nvidia dự báo doanh thu đạt khoảng 130 tỷ USD với biên độ dao động 3%, đồng thời lưu ý kịch bản dự phóng này chưa tính đến doanh thu điện toán trung tâm dữ liệu từ thị trường Trung Quốc. Sự lệch pha giữa kết quả tài chính tăng trưởng gấp đôi và đà giảm sâu của cổ phiếu phản ánh tâm lý đề phòng của thị trường trước rủi ro quản trị doanh nghiệp cũng như bài toán định giá toàn ngành AI.