Thử thách mốc 1.700 điểm

VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần trước tại 1.689 điểm, giảm 2,7%, xoá sạch thành quả tăng điểm của tuần trước đó. Sức ép với thị trường trong nước cũng diễn ra cùng thời điểm diễn biến tiêu cực đồng loạt xuất hiện ở nhiều thị trường tài chính trên toàn cầu.

Áp lực tập trung ở nhóm cổ phiếu dịch vụ công nghiệp, công nghệ, trong khi các ngành tăng điểm đều ghi nhận mức tăng dưới 1%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn, khoảng 3.300 tỷ đồng trong tuần, mức cao nhất trong 6 tuần gần đây. Tính từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 126.000 tỷ đồng, lập kỷ lục mới.

Tuần qua, VN-Index để mất mốc 1.700 điểm. Ảnh: Nhật Minh.

Theo nhóm phân tích từ Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC), về kỹ thuật, VN-Index đã phá vỡ cạnh dưới của mô hình tam giác cân. Diễn biến đường giá cùng các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực ngắn hạn của chỉ số vẫn yếu. VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong xu hướng giảm và lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 1.650 điểm.

Một số dự báo cho rằng, VN-Index có khả năng hồi phục và kiểm định lại mốc 1.700 điểm trong tuần này. Ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree nhận định, nhịp hồi sau khi VN-Index chạm 1.670 điểm có thể đưa chỉ số trở lại kiểm định ngưỡng 1.700 điểm vừa bị phá vỡ, nhưng chưa phải tín hiệu đảo chiều.

Chuyên gia cho rằng chỉ xem xét lại quan điểm ngắn hạn khi VN-Index đóng cửa trên 1.700 điểm và thanh khoản vượt mức trung bình 20 phiên. Ngược lại, nếu chỉ số đóng cửa dưới 1.670 điểm, kịch bản phục hồi ngắn hạn sẽ mất hiệu lực.

Cổ phiếu ngân hàng chiết khấu sâu, triển vọng ra sao?

Cùng với nhịp điều chỉnh của thị trường, cổ phiếu ngân hàng đang có mức định giá khá khác biệt giữa các nhà băng. Theo thống kê tại phiên 20/11, hệ số P/B (giá/giá trị sổ sách) của 28 ngân hàng dao động từ 0,62 - 2,26 lần, bình quân khoảng 1,22 lần.

Có 8 ngân hàng giao dịch dưới giá trị sổ sách, gồm PVcomBank, VietABank, SHB, TPBank, KienlongBank, OCB, Bac A Bank và PGBank. Trong khi đó, P/B của Vietcombank ở mức 1,7 lần, BIDV 1,22 lần, VietinBank 1,16 lần, MB 1,18 lần và Techcombank 1,25 lần.

Diễn biến giá từ đầu năm cũng cho thấy áp lực điều chỉnh tại nhiều cổ phiếu lớn. Tính đến phiên 20/11, cổ phiếu của SHB giảm 35%, BID giảm khoảng 17%, CTG giảm 14%, VCB giảm 12%... so với cuối năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo cập nhật ngành ngân hàng của SSI Research cho thấy, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng trong danh mục theo dõi đạt 89.100 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ nhưng giảm 6,9% so với quý trước.

Tăng trưởng lợi nhuận có sự phân hóa. BIDV và VietinBank lần lượt tăng 39% và 29%; MB tăng 42%, Techcombank tăng 26%. Ngược lại, lợi nhuận Sacombank giảm 52%, còn HDBank tăng 9% so với cùng kỳ nhưng giảm 27% so với quý trước.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của các ngân hàng. Đơn vị: nghìn tỷ đồng, theo S&I Ratings

SSI dự báo lợi nhuận trước thuế của nhóm ngân hàng trong danh mục theo dõi đạt 96.700 tỷ đồng trong quý IV, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần được dự báo tăng trưởng 23%, trong đó ACB và HDBank có thể tăng 63%, MSB tăng 36%. Với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank được kỳ vọng tăng 22,6%, trong khi BIDV và VietinBank có thể tăng chậm lại do nền lợi nhuận cao cùng kỳ năm trước.

Dù triển vọng lợi nhuận còn tích cực, SSI lưu ý áp lực từ chất lượng tài sản, biên lãi ròng và chi phí vốn. Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng trong danh mục theo dõi tăng lên 2% vào cuối quý III, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 83% xuống 77%. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí dự phòng và khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới.