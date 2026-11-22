Đối với chính sách thu hút một lần, các bác sĩ được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của tỉnh (với cam kết công tác tối thiểu 10 năm) sẽ được hưởng các mức hỗ trợ cụ thể: Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II: 700 triệu đồng/người; Thạc sĩ, bác sĩ Chuyên khoa I, bác sĩ nội trú: 550 triệu đồng/người; bác sĩ tốt nghiệp đại học: 400 triệu đồng (loại giỏi), 350 triệu đồng (loại khá) và 300 triệu đồng (loại trung bình, trung bình khá).

Lâm Đồng thu hút bác sĩ về làm việc tại địa phương

Đặc biệt, nếu về công tác tại địa bàn xã biên giới, đặc khu, xã khu vực III hoặc làm việc trong các chuyên khoa sâu, đặc thù (tâm thần, pháp y, ung bướu, hồi sức cấp cứu, ngoại thần kinh, tim mạch, gây mê hồi sức...), bác sĩ sẽ được cộng thêm từ 30 - 80 triệu đồng/người tùy trình độ (nâng tổng mức hỗ trợ tối đa cho Tiến sĩ, Chuyên khoa II lên 780 triệu đồng). Ngoài ra, bác sĩ đa khoa có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên được hỗ trợ tăng thêm 30 triệu đồng/người.

Nếu về công tác tại địa bàn xã biên giới, đặc khu, xã khu vực III hoặc làm việc trong các chuyên khoa sâu, đặc thù sẽ có thêm chế độ

Bên cạnh gói thu hút ban đầu, tỉnh Lâm Đồng cũng áp dụng mức hỗ trợ đãi ngộ hằng tháng cho viên chức y tế có trình độ đại học trở lên đang hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% trở xuống (yêu cầu xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên). Cụ thể, đối với bác sĩ: hỗ trợ từ 400.000 - 1.300.000 đồng/người/tháng tùy thuộc vào bằng cấp và khu vực công tác; đối với chuyên môn y tế trình độ đại học khác: hỗ trợ từ 300.000 - 900.000 đồng/người/tháng.

Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa 100% học phí thực tế cho bác sĩ là công chức, viên chức được cử đi học sau đại học

Về công tác đào tạo, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa 100% học phí thực tế cho bác sĩ là công chức, viên chức được cử đi học sau đại học (từ Chuyên khoa I trở lên). Tương tự, viên chức có trình độ trung cấp, cao đẳng y sĩ được cử đi đào tạo liên thông lên bác sĩ cũng được hỗ trợ tối đa 100% học phí thực tế, kèm điều kiện cam kết phục vụ tại đơn vị với thời gian gấp đôi thời gian đào tạo.

Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 30/11/2026. Nghị quyết này thay thế các chính sách cũ của tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông trước đây nhằm thống nhất chế độ đãi ngộ trên toàn địa bàn tỉnh.