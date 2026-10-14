'Ánh sáng tri ân'

Với mong muốn góp phần hoàn thiện khuôn viên các công trình ghi công, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn, UBND xã Khe Sanh đã có thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân chung tay hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình thắp sáng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.

Tiếp nhận thông tin này, BHXH tỉnh đã đăng ký hỗ trợ kinh phí để triển khai hạng mục lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại Khu A của Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh. Công trình đã lắp đặt 30 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí thực hiện là 89,4 triệu đồng. Nguồn kinh phí được chuyển trực tiếp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa của UBND xã Khe Sanh để địa phương tổ chức triển khai thi công và hoàn thiện công trình.

Trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Khu A, Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh - Ảnh: N.L

Bà Trần Thị Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Sanh cho biết: Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của BHXH tỉnh, địa phương đã tiến hành thi công lắp đặt. Đến nay, công trình đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng.

Hệ thống đèn năng lượng mặt trời đã góp phần tạo diện mạo khang trang hơn cho khu vực nghĩa trang, đồng thời bảo đảm ánh sáng vào ban đêm giúp người dân và thân nhân các liệt sĩ có thêm điều kiện thuận lợi khi đến thăm viếng, tưởng niệm. Công trình thể hiện sự tri ân, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tập thể cán bộ, viên chức BHXH tỉnh.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức, triển khai chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH tỉnh luôn chú trọng các hoạt động xã hội, nhân đạo và “Đền ơn đáp nghĩa”. Những hoạt động này tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng tại Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh là một việc làm cụ thể, thể hiện sự đồng hành của BHXH tỉnh với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong công tác chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ. Công trình tuy có quy mô không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo nên không gian tưởng niệm trang nghiêm, ấm áp hơn.

"Việc chăm lo, thắp sáng Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh là trách nhiệm, niềm vinh dự thiêng liêng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh. Chúng tôi mong muốn, công trình được phát huy hiệu quả lâu dài, để ánh sáng của sự tri ân sẽ được soi rọi nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ", ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ.