Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia nâng cao khả năng hiệp đồng ứng phó thảm họa

Sáng 14/10 tại Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh (xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội), Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia với đề mục: “Lực lượng phòng thủ dân sự Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả siêu bão”.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo và khai mạc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự, chứng kiến Diễn tập có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng…

Các đại biểu tham dự Diễn tập.

Trước những tác động ngày càng phức tạp của sự cố thiên tai, thảm họa, công tác phòng thủ dân sự có vai trò quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn cuộc sống bình yên và bảo đảm sự phát triển ổn định của mỗi quốc gia.

Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã ký thỏa thuận, trong đó xác định hằng năm, Quân đội ba nước luân phiên chủ trì tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa Quân đội ba nước trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, thiên tai. Qua đó, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự; củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết; sự hợp tác toàn diện của Quân đội ba nước, bảo vệ nhân dân, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha dự Diễn tập.

Các đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam (Binh chủng Công binh; Binh chủng Hóa học; Binh chủng Thông tin liên lạc; Quân chủng Phòng không-Không quân; Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Bộ đội Biên phòng); Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, trực tiếp tham gia các tình huống diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay, thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức ngày càng lớn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các sự cố, thảm họa môi trường, vấn đề an ninh phi truyền thống đã trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Việc tăng cường năng lực phòng thủ dân sự không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn là sự đóng góp quan trọng vào an ninh chung của khu vực của mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha trao quà động viên lực lượng tham gia Diễn tập.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, đây là cơ hội quý báu để Quân đội ba nước cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, sự cố, thảm họa xuyên biên giới.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập, tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng ý định, kế hoạch; xử lý linh hoạt các tình huống, nhất là các tình huống phát sinh, bảo đảm diễn tập sát thực tế, phù hợp với tình hình hiện nay. Các lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, chủ động hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành xuất sắc từng vấn đề huấn luyện; thực hiện các nội dung diễn tập theo đúng ý định, điều hành của Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo; bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý lực lượng phục vụ thực hiện tốt công tác bảo đảm cho diễn tập, nhất là việc bảo đảm thao trường, bãi tập, thông tin liên lạc, cơ yếu và hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng thực binh.

Thông qua diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, Quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra những bài học, giải pháp nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và thực hành ứng phó với các tình huống; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị, các lực lượng tham gia diễn tập thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, xem đây là cơ hội để giao lưu, hiểu biết sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa và con người của ba quốc gia, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân ba nước.

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt.

Diễn tập lần này có quy mô lớn cả về lực lượng và trang thiết bị, với sự tham gia hơn 2.200 người và hàng trăm phương tiện, trang thiết bị, bao gồm cả trực thăng, chó nghiệp vụ…

Ứng cứu sập đổ công trình trong Diễn tập.

Diễn tập chia thành 2 giai đoạn chính. Giai đoạn 1: Tổ chức chuẩn bị ứng phó thảm họa siêu bão với 2 vấn đề huấn luyện: thiết lập Sở Chỉ huy liên hợp; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng. Giai đoạn 2: Thực hành ứng phó thảm họa siêu bão, gồm 3 vấn đề huấn luyện: ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai Bệnh viện dã chiến; ứng cứu sập đổ công trình; ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Trong giai đoạn 1, Quân đội ba nước thiết lập Sở Chỉ huy liên hợp, giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng, thống nhất phương án ứng phó với thảm họa siêu bão giả định. Sự phối hợp được triển khai trong một cơ chế chỉ huy chung với sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân đội ba nước, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi xảy ra những tình huống khẩn cấp.

Ở giai đoạn thực binh, các lực lượng phối hợp ứng cứu người dân vùng ngập lụt, triển khai Bệnh viện dã chiến, cứu hộ tại công trình sập đổ và ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm.

Mỗi nội dung diễn tập đều đặt ra yêu cầu hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp thống nhất giữa các lực lượng, phương tiện và chuyên ngành của quân đội ba nước. Những phương án phối hợp được kiểm nghiệm trong điều kiện sát thực tế, tạo cơ sở để quân đội mỗi nước tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực tổ chức chỉ huy và ứng phó với các tình huống thảm họa.

Diễn tập ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt.

Ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm trong Diễn tập.

Trên cương vị nước chủ trì, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Lào và Campuchia tổ chức cuộc diễn tập nghiêm túc, thiết thực, an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tin cậy lẫn nhau, quân đội ba nước tiếp tục nâng cao năng lực, phối hợp hiệu quả trong ứng phó với các sự cố, thiên tai, thảm họa, đồng thời làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia.