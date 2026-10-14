Trang nghiêm lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hoa tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tham dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng dự sự kiện có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đơn vị Lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM.

Trước Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng chí Lê Minh Hưng chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Sau hơn ba tháng, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: chinhphu.vn

Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng. Đợt xe đầu tiên dự kiến xuất phát lúc 8h45; các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày 14.10.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng – đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Lộ trình di chuyển 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố để an táng.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được truyền hình trực tiếp trên HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99,9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, nền tảng số quốc gia VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tiếp sóng phát trực tiếp sự kiện này trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ và một số nền tảng.

Các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân vào viếng, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2027); quán triệt thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Bằng tất cả trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, các ngành và UBND phường Hòa Hưng, sau hơn 03 tháng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại lễ viếng, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, do đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do đồng chí Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang TP.HCM thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo TP.HCM, các vị chức sắc tôn giáo và nhân dân, do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu đại diện Lãnh đạo và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh dâng hoa, dâng hương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM đọc lời điếu. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tiếp sau lễ viếng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM đọc lời điếu.

Lời điếu anh linh các anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng: Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ; Kính thưa đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; Kính thưa các đồng chí Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh, sĩ quan Lực lượng vũ trang; Kính thưa toàn thể đại biểu; Kính thưa đồng bào, đồng chí! Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2026 (nhằm ngày mùng 5 tháng 9 năm Bính Ngọ), tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ truy điệu 731 bộ hài cốt liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong giờ phút trang nghiêm, xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc. Chúng ta trân trọng biết ơn bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa và lẽ phải đã chung sức, chung lòng vì một Việt Nam độc lập, thống nhất. Kính cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ! Hôm nay, tại không gian linh thiêng, với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi có mặt tại đây, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20, đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước. Trong những đoàn quân tiến vào Thành phố năm ấy, dù quê hương, bản quán có khác nhau, người từ làng quê quan họ, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ, cải lương, hay dặt dìu câu hò mái đẩy, hoặc miền đất bài chòi thiết tha; người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên hoặc sinh viên, có đạo hoặc không có đạo, với từng hoàn cảnh sống khác nhau; nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh, các chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng. Đó là độc lập dân tộc, là non sông về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do, hạnh phúc. Văn bia Đền Bến Dược đã ghi: "Tiếng Bác Hồ - 'Dù đốt cháy dãy Trường Sơn…' Muôn triệu trái tim sôi sục căm hờn Đôi tay yếu, mẹ đẩy lùi máy chém Tấm thân gầy, mẹ cản xích xe tăng Nước mắt chảy vào tim, mẹ tiễn con ra trận. 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do', lớp lớp lên đàng. Tuổi trẻ! Tuổi anh hùng như đại bàng vỗ cánh 'Đâu có giặc là ta cứ đi!' Thành phố Sài Gòn, vì sao lấp lánh. Thề chết đứng, chẳng sống quỳ! Những đoàn quân đẹp tựa thiên thần. Đạp đỉnh Trường Sơn, vượt sông Cửu Long tiến về Thành phố." Theo tiếng gọi của Đảng, của quê hương, các anh chị đã cùng với hàng triệu thanh niên dấn thân vào nơi lửa đạn, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trường kỳ kháng chiến, đi đến thắng lợi cuối cùng. Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn! Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ! Vinh quang thuộc về các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ! Kính thưa đồng bào, đồng chí! Với truyền thống thủy chung, trọng nghĩa, "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, tiếp tục ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Chúng tôi sẽ chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát, biến những mòn mỏi đợi chờ của thân nhân gia đình liệt sĩ thành hành động cụ thể. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng như việc chăm sóc, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công đã, đang và nhất định sẽ luôn được Thành phố quan tâm, bền bỉ thực hiện tích cực, hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh. Trong thời gian từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" vẫn sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến". Gần 60 năm cho một cuộc trở về! Các anh, chị - những chiến sĩ Giải phóng quân, Biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung đã không kịp nhìn thấy ngày đất nước thống nhất, đã phải nằm lại giữa lòng đô thị Sài Gòn; âm thầm chứng nhân cho những thăng trầm và chuyển mình đi lên của Thành phố Hồ Chí Minh. Ký ức Mậu Thân của các anh chị vùi sâu trong khu đất nghĩa trang đô thành năm nào; nay được muôn triệu trái tim, trí tuệ và tâm sức hướng về, khơi dậy tâm thức lịch sử bi hùng và làm ấm lên mảnh đất Công viên Lê Thị Riêng. Nơi đây, những bàn tay chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh ngày ngày tỉ mẩn, nhẹ khẽ gạt lớp đất lẫn vào xương, ráp mối, định hình hài cốt. Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này, chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Thật nghẹn lòng khi nhìn thấy những di vật ít ỏi mà các anh chị để lại. Đó là bức ảnh nhạt nhòa năm tháng, lọ dầu gió, chiếc lược chải tóc, chiếc kẹp lá, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, chiếc thắt lưng, cái bình tong, đôi dép cao su, cùng võng, tăng và vũ khí. Phần lớn hài cốt đã hòa vào cỏ cây, quyện vào hồn thiêng sông núi. Những mẫu sinh phẩm còn lại, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc để phân tích mẫu, lưu trữ tại ngân hàng gen quốc gia. Chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ. Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội đã hy sinh. Kính cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ! Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao. Kính mong các liệt sĩ an giấc nghìn thu! Trân trọng kính mời các đại biểu, đồng bào, đồng chí dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phút mặc niệm - bắt đầu!"

Sau lễ truy điệu, Ban Tổ chức tiến hành nghi thức di chuyển hài cốt 731 anh hùng liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM an táng.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng tổ công tác đưa các giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ số 01.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ số 02.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Trần Lưu Quang di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ số 03.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ số 04.

Đội hình di chuyển hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM gồm: Xe dẫn đường của Công an và Quân đội; xe chỉ huy; xe tổ Quân kỳ; xe đội Danh dự; xe chở hoa; đội hình 8 xe chở hài cốt liệt sĩ; đoàn xe chở đại biểu; xe cứu kéo; và xe Kiểm soát quân sự.

Các tầng lớp nhân dân với hoa trắng và Quốc kỳ trên tay trang nghiêm, thành kính có mặt dọc quãng đường giữa Công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, tiễn đưa những người con ưu tú của dân tộc. Ảnh: chinhphu.vn/Anh Đức

Suốt quãng đường khoảng 24 km giữa Công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, Đoàn xe di chuyển chậm giữa hàng trăm nghìn người dân với hoa trắng và Quốc kỳ trên tay, trang nghiêm, xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đúng 9h25, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về tới Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ lần lượt được an táng tại các phần mộ với nghi thức trang nghiêm, xúc động.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại các phần mộ. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đội công tác thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân đã bỏ rải đất và hoa xuống các phần mộ, thắp hương tưởng nhớ và dành phút mặc niệm tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ.