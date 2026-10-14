Xây dựng đội ngũ người làm báo TPHCM đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí hiện đại

Ngày 14-10, Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chính thức.

Đẩy mạnh đào tạo báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của tổ chức Hội Nhà báo TPHCM và đội ngũ những người làm báo.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Lê Quốc Minh yêu cầu Hội Nhà báo TPHCM tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quá trình sắp xếp hệ thống báo chí của thành phố.

Hội Nhà báo TPHCM tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho hoạt động nghiệp vụ báo chí của các nhà báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM. Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ người làm báo TPHCM có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tăng cường giáo dục và thực hiện đạo đức nghề nghiệp người làm báo; phát huy vai trò của hội viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Song song đó, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người làm báo; hỗ trợ hội viên thích ứng với yêu cầu mới về tổ chức, mô hình hoạt động và môi trường truyền thông số.

Đồng chí Lê Quốc Minh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số, kỹ năng tác nghiệp trên môi trường truyền thông đa nền tảng; xây dựng đội ngũ người làm báo có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí hiện đại.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Ngoài ra, Hội cần đẩy mạnh đào tạo báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu; hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo; tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về AI trong báo chí, kiểm chứng thông tin số, bảo mật dữ liệu và kỹ năng tác nghiệp trên nền tảng số.

"Với đội ngũ những người làm báo bản lĩnh, trí tuệ và nhân văn, tôi tin tưởng rằng Hội Nhà báo TPHCM sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới", đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo TPHCM tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hội; nâng cao chất lượng các giải báo chí, các hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm; phát huy vai trò các câu lạc bộ nghiệp vụ, tạo môi trường giao lưu, học tập, sáng tạo và cống hiến cho hội viên. Đặc biệt, quan tâm phát triển hội viên trẻ - lực lượng kế cận của báo chí thành phố; xây dựng cơ chế “người truyền nghề” giữa nhà báo giàu kinh nghiệm và phóng viên trẻ; tổ chức diễn đàn nghề nghiệp, cuộc thi sáng tạo báo chí số.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam tặng tập thể Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2020-2026. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng yêu cầu Hội Nhà báo TPHCM mở rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội, từ thiện; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp phục vụ hoạt động hội, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của Hội Nhà báo TPHCM.

Song song đó, xây dựng các chương trình an sinh mang tính dài hạn, vốn là thương hiệu riêng, truyền thống rất tốt đẹp của Hội; tích cực quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là hội viên khó khăn và hội viên cao tuổi.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM trao Bằng khen của MTTQ Việt Nam TPHCM cho tập thể và cá nhân. Ảnh: VĂN MINH

Đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển TPHCM

Suốt thời gian qua, Hội Nhà báo TPHCM luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Đây là điều kiện quan trọng để Hội Nhà báo TPHCM phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối, điều phối trong các hoạt động của hội.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, Hội Nhà báo TPHCM cần kiên trì thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đồng thời, phát huy vai trò của các chi hội, liên chi hội và tổ chức hội trực thuộc, hội viên cần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của thành phố.

Đặc biệt, đội ngũ những người làm báo phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, hiệu quả thực hiện chính sách, những vấn đề còn hạn chế, sai sót trong thực tiễn. Qua đó, báo chí góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của công chúng đối với các cơ quan báo chí thành phố cũng như tổ chức Hội.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý, Hội Nhà báo TPHCM chủ động tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và phản biện xã hội đối với các cơ chế, chính sách của thành phố. Hội cần làm cầu nối với đội ngũ chuyên gia, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của lực lượng này để đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Minh, đồng chí Lê Văn Minh cùng đại biểu dự đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đối với hoạt động chuyên môn, hội cần không ngừng nâng cao chất lượng các giải báo chí thành phố hàng năm và các giải chuyên đề, khuyến khích người làm báo sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm có giá trị, tạo tác động tích cực đến sự phát triển của thành phố.

Đồng thời, Hội Nhà báo TP chú trọng lãnh đạo, định hướng hội viên tích cực tham gia các giải báo chí toàn quốc, nhất là Giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Hội cần vận động hội viên, các chi hội tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, phát huy trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Đồng chí Lê Quốc Minh và tập thể cán bộ, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng dự đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn xác định báo chí là lực lượng nòng cốt, tin cậy trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Hội Nhà báo TPHCM và các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ người làm báo.

Trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái vẫn phải thuộc về người làm báo Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 nhấn mạnh, Ban Chấp hành khóa I sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo TPHCM vào chương trình công tác toàn khóa, xác định nhiệm vụ trọng tâm và triển khai ngay những công việc có thể thực hiện sau đại hội.

Đồng chí Lê Văn Minh phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Hội Nhà báo TPHCM thực sự trở thành mái nhà chung của người làm báo thành phố, gần hội viên, hiểu hội viên và có hoạt động thiết thực hơn. Hội sẽ chú trọng tạo môi trường để hội viên trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm báo trong quá trình tác nghiệp. Trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông đa nền tảng, Hội sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, đào tạo và kết nối hội viên; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mới, giúp người làm báo thích ứng với môi trường tác nghiệp hiện đại. Đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh, người làm báo phải biết sử dụng, làm chủ công nghệ, đồng thời giữ vững trách nhiệm nghề nghiệp. Sự trung thực, khả năng kiểm chứng thông tin, tư duy phản biện, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái vẫn phải thuộc về người làm báo. Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM đề nghị mỗi hội viên tiếp tục giữ gìn phẩm giá nghề nghiệp, không ngừng học hỏi, đổi mới, bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực, khách quan, nhân văn những vấn đề của thành phố và đất nước; kịp thời phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, cách làm hay, đồng thời dũng cảm lên tiếng trước những hạn chế, bất cập vì lợi ích chung và sự phát triển của xã hội.