Thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ cấp tỉnh đến cấp xã được thành lập. Hằng năm, việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT được triển khai đến tận các xã, phường gắn với thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Với sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã tổ chức trên 5.750 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đăng tải, phát sóng trên 9.000 tin, bài tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và thường xuyên phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân - Ảnh: N.L

Nếu như năm 2018, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, toàn tỉnh chỉ có hơn 128.500 người tham gia BHXH, tỉ lệ bao phủ đạt 15,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi thì đến năm 2025 đã có 324.200 người tham gia BHXH, tỉ lệ bao phủ đạt 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Đáng chú ý, tỉ lệ bao phủ người tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động có sự phát triển vượt bậc, tăng từ 1,2% năm 2018 lên 9,4% vào năm 2025.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có 138.279 người tham gia BHXH bắt buộc, 65.207 người tham gia BHXH tự nguyện; 124.850 người tham gia BHTN; tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 97,5% dân số.

Cải cách gắn với quyền lợi của người dân

Để cải cách chính sách BHXH bền vững, tỉnh đã ban hành các nghị quyết hỗ trợ mức đóng BHXH cho một số đối tượng. Chính sách này đã tiếp thêm động lực cho trên 2.900 người thuộc diện được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện với tổng kinh phí hỗ trợ trên 3,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành các nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, người tham gia BHXH tự nguyện thuộc nhóm đối tượng trên còn được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể, người thuộc hộ nghèo hỗ trợ thêm 20%, người thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ thêm 15% và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Việc triển khai hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện của tỉnh đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ lao động tham gia BHXH đạt trên 65% tổng số lao động, cao hơn 5% so với mục tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH. Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trọng tâm là tăng cường công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội về thực hiện chế độ, chính sách về BHXH; phát động các chương trình tặng sổ BHXH tự nguyện cho người yếu thế trong xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách BHXH; đổi mới phương thức phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH; tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Với những giải pháp quyết liệt cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tỉnh quyết tâm thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, đưa Nghị quyết 28-NQ/TW đi vào cuộc sống.