Vòng Chung khảo Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an nhân dân lần thứ V - năm 2026

Dù đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đã được dựng rào, phân làn riêng cho ô tô và xe máy, nhiều người đi xe máy vẫn vi phạm làn đường. Họ đưa ra đủ lý do khi bị CSGT kiểm tra, xử lý.