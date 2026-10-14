Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy khảo sát, kiểm tra một số công trình, dự án phía Tây của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đoàn công tác khảo sát, kiểm tra Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14).

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) có tổng mức đầu tư 618 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 11,7 km, thiết kế theo quy chuẩn đường cấp IV miền núi. Tuyến đường kết nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến đường liên xã Phù Nham - Suối Quyền, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai, đến nay, khối lượng đào, đắp nền đường đạt khoảng 80%, trong đó đã đào, đắp thông tuyến 11/11,8 km; rải cấp phối đá dăm đạt 8,5/11,8 km; thảm bê tông nhựa đạt 5,9 km; xây dựng rãnh hộp thoát nước đạt 5 km.

Dự án đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng đào, đắp nền đường, trong đó thông tuyến 11/11,8 km.

Kế hoạch vốn năm 2026 được giao là 55 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân đến hết tháng 9/2026 đạt 48,163 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch vốn giao. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số vị trí còn vướng mắc, ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng thi công. Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Suối nước nóng Bản Bon đi thôn 2 (trụ sở Trung tâm Nông trường Liên Sơn cũ) có chiều dài khoảng 6,5 km, điểm đầu giao Quốc lộ 32 tại Km207+260, điểm cuối tại Km210+935, thuộc xã Liên Sơn. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 07/8/2026, với tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2027 đến năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy kiểm tra, khảo sát Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Suối nước nóng Bản Bon đi thôn 2 (trụ sở Trung tâm Nông trường Liên Sơn cũ).

Theo báo cáo, khoảng 5 km đường hiện hữu có mặt đường bê tông xi măng rộng 3 m đã xuống cấp tại nhiều vị trí, xuất hiện tình trạng nứt, gãy, bong bật và lún cục bộ. Mặt đường hẹp, hệ thống thoát nước và chiếu sáng chưa đồng bộ; một số đoạn thường xuyên xảy ra ngập úng vào mùa mưa, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường được xác định là cần thiết nhằm cải thiện điều kiện đi lại, giao thương, kết nối các khu dân cư, khu sản xuất, dịch vụ với khu du lịch Suối nước nóng Bản Bon; đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm xã Liên Sơn, tạo điều kiện phát triển đô thị, văn hóa và du lịch địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đoàn công tác kiểm tra, khảo sát Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Suối nước nóng Bản Bon đi thôn 2.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 hiện đang chỉ đạo đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trình Sở Xây dựng thẩm định. Ban kiến nghị Sở Tài chính xem xét, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp rà soát quy hoạch, khảo sát hiện trạng, xác định phạm vi thu hồi đất và phương án giải phóng mặt bằng để triển khai các bước tiếp theo.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai, các dự án khắc phục sạt lở trên suối Thia được triển khai nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và các công trình hạ tầng ven suối.

Trong đó, dự án xây dựng đê, kè bảo vệ bờ có tổng chiều dài hơn 6 km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 2.769,35 m kè. Giai đoạn 2 đang triển khai các đoạn kè chống sạt lở trên suối Nùng, suối Nậm Tộc và khu dân cư gần cầu treo xã Phong Dụ Thượng, với tổng giá trị hợp đồng xây lắp 107,888 tỷ đồng. Các nhà thầu đang thi công đổ ống buy, đào kênh dẫn dòng, đắp đê quai, đào móng và lắp đặt ống buy; giá trị thực hiện ước đạt 5 tỷ đồng, tương đương khoảng 5% giá trị hợp đồng. Dự án dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2026.

Bên cạnh đó, Tiểu dự án kè chống sạt lở bờ suối Nậm Tộc, thuộc Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Lào Cai, có tổng chiều dài tuyến kè 898,31 m, tổng mức đầu tư 26,389 tỷ đồng. Nhà thầu đã thông báo khởi công, đang triển khai công tác chuẩn bị mặt bằng và lán trại; thời gian hoàn thành dự kiến ngày 07/4/2028.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án khắc phục sạt lở trên suối Thia.

Tuy nhiên, tình trạng sạt lở, hư hỏng kè Suối Thia vẫn diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Đảng ủy phường Cầu Thia, một số vị trí tại tổ dân phố 3, Hạnh Sơn, Thanh Lương và Thạch Lương xuất hiện tình trạng xói lở chân kè, hở hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ sụt lở, vỡ kè khi mực nước dâng cao. Đáng chú ý, khoảng 50 m kè tại tổ dân phố Hạnh Sơn tiếp tục bị sạt lở trong đợt mưa tháng 9/2026, nằm ngoài phạm vi các dự án khắc phục khẩn cấp đang triển khai.

Ngoài ra, khu vực tổ dân phố Nậm Tăng và Bản Có còn khoảng 5 km bờ suối chưa được đầu tư xây dựng kè. Những điểm sạt lở và các đoạn bờ suối chưa được gia cố đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định các vị trí xung yếu để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và diện tích đất sản xuất.

Sau khi khảo sát, kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung rà soát, đánh giá tiến độ, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án, chủ động phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định.

Đối với Dự án Đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND phường Trung Tâm, UBND xã Liên Sơn và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026. Đồng chí giao Công an tỉnh phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp theo quy định, tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ cố tình không chấp hành, gây cản trở tiến độ thực hiện dự án; phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ Suối nước nóng Bản Bon đi thôn 2, đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; đồng thời rà soát quy hoạch, phạm vi thu hồi đất, phương án giải phóng mặt bằng, bảo đảm dự án được chuẩn bị chặt chẽ, có tính khả thi và phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần chủ động, quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với các dự án khắc phục sạt lở trên suối Thia, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đang triển khai; đồng thời phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng tại những vị trí chưa được xử lý, nhất là đoạn kè sạt lở khoảng 50 m tại tổ dân phố Hạnh Sơn. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đề xuất phương án khắc phục phù hợp, ưu tiên các vị trí xung yếu, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư; nghiên cứu giải pháp bảo vệ các đoạn bờ suối chưa được đầu tư kè, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và đất sản xuất.