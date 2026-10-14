Đông đảo người dân đến nghĩa trang viếng các anh hùng liệt sĩ

Sau lễ an táng, đông đảo người dân tiếp tục đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong dòng người đến viếng có những cựu chiến binh thắp hương cho đồng đội, những người từ tỉnh, thành xa tìm đến và những gia đình đưa con nhỏ đi cùng. Người cẩn thận đặt nhành hoa trắng bên phần mộ, cúi đầu thắp hương; người chắp tay đứng lặng, lau nước mắt trước khi rời đi.

Đông đảo người dân đến dâng hoa, thắp hương bên những phần mộ liệt sĩ mới an táng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm người trong gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, được ban tổ chức đón lên TPHCM dự lễ. Gia đình dìu bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, dự lễ viếng, truy điệu, rồi cùng bà đến nghĩa trang.

Ông Nhỏ xúc động trước sự trang trọng của buổi lễ, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước, Quân khu 7 và TPHCM đối với các liệt sĩ. Chứng kiến đông đảo người dân đến tưởng niệm, ông càng cảm nhận sâu sắc tình nghĩa dành cho những người đã hy sinh vì đất nước.

Gia đình thành kính đặt những bông cúc trắng bên các phần mộ. Ông Nhỏ cho biết gia đình mong sớm có kết quả giám định ADN để xác định hài cốt người thân sau bao năm chờ đợi.

Người dân mang những nhành hoa trắng đến nghĩa trang, bày tỏ lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ vừa được an táng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Trần Thị Lệ Thu, con gái liệt sĩ Trần Văn Kiểu, cũng theo đoàn đến nghĩa trang và ở lại hồi lâu sau lễ an táng. Dù tuổi cao, bà vẫn đi qua từng phần mộ, canh cánh hy vọng biết đâu trong số hài cốt được quy tập đợt này có hài cốt của cha mình.

Suốt 58 năm kể từ ngày cha hy sinh, bà Trần Thị Lệ Thu vẫn đau đáu mong tìm được hài cốt cha mình, liệt sĩ Trần Văn Kiểu, để thực hiện di nguyện của mẹ. Trong ảnh: Bà Thu trao đổi với báo chí tại Công viên Lê Thị Riêng, sáng 14-10. Ảnh: MẠNH THẮNG

“Sau gần 60 năm nằm lưu lạc, giờ đây các anh, các chú đã được trở về ngôi nhà chung. Nhìn sự trân trọng, tri ân của Nhà nước và nhân dân dành cho các liệt sĩ, dù chưa chính thức tìm được hài cốt của ba, lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp”, bà Thu nghẹn ngào.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến nghĩa trang dâng hương, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong dòng người dâng hương còn có em Hoàng Trần Hoài An, 8 tuổi, học lớp 3, đi cùng cha mẹ. Sáng 14-10, anh Hoàng Văn Duẩn (sinh năm 1986) và vợ là chị Trần Thị Thanh Hương cho con nghỉ học, đưa con từ TP Đồng Nai đến TPHCM. Cả gia đình có mặt từ 8 giờ sáng.

Em Hoàng Trần Hoài An, 8 tuổi, học lớp 3, cùng cha mẹ đến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhìn dòng người xếp hàng ngay ngắn vào viếng, anh Duẩn xúc động trước việc các liệt sĩ được tìm thấy, đưa về an nghỉ sau gần 60 năm. “Tôi chỉ muốn khóc thôi”, anh chia sẻ.

Đưa con đến đây, anh chị mong con hiểu hơn về sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập của đất nước, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình.

Quan tài tập thể chứa hài cốt 33 liệt sĩ được đưa về nghĩa trang trong đợt di quan thứ hai. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo kế hoạch, 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM an táng theo từng đợt trong ngày 14-10.

Bên những phần mộ mới, người dân tiếp tục đặt hoa, thắp hương. Những người lính sau bao năm nằm lại giữa lòng thành phố nay được an nghỉ bên đồng đội, trong sự tri ân của nhiều thế hệ.

>> Hình ảnh đông đảo người dân đến nghĩa trang viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG