Xử lý khẩn cấp nguy cơ sạt lở trên đường Đồng Trung ở Hà Tĩnh

Các vết nứt, sụt lún tại núi Chòi (xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nằm phía trên đường Đồng - Trung, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Hiện trường nứt, sụt lún, sạt lở tại núi Chòi, xã Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu vừa ký quyết định cấp bổ sung 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh cho UBND xã Kỳ Anh để thực hiện công trình Xử lý khẩn cấp nguy cơ sạt mái taluy dương đoạn Km1+150 đến Km1+400 tuyến đường Đồng Trung.

Các vết nứt, sụt lún trên núi Chòi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở xuống đường Đồng Trung

Như Báo SGGP ngày 13-8-2026 đã có bài viết “Sạt lở rình rập nhiều khu dân cư Bắc miền Trung”, phản ánh tại khu vực núi Chòi (đoạn qua địa bàn xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), xuất hiện hàng loạt vết nứt, sụt lún tạo thành các rãnh sâu rộng từ 1-3m trên sườn núi, kéo dài hàng chục mét.

Các vết nứt, sụt lún này lan rộng và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở xuống đường Đồng Trung.

Điểm có nguy cơ sạt lở trên sườn núi Chòi

Để bảo đảm an toàn, thời gian qua, chính quyền địa phương và đơn vị chức năng đã chủ động lắp đặt các biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá nguy hiểm ở 2 đầu tuyến đường Đồng Trung đoạn qua chân núi Chòi; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, khảo sát hiện trường, xây dựng các phương án xử lý khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở taluy dương trên đường Đồng Trung đoạn qua núi Chòi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký quyết định phê duyệt "Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, khôi phục hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn từ Km3+815 đến Km5+200, đường Đồng Trung" (đoạn qua địa bàn xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh). Dự án có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh, tiến độ thực hiện năm 2026-2027. Mục tiêu dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông nhằm khôi phục và ổn định lâu dài, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Tuyến đường Đồng Trung

Đường Đồng Trung dài khoảng 6-8km, đi qua xã Kỳ Anh và xã Kỳ Văn, giữ vai trò quan trọng đảm bảo giao thông, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, một số đoạn trên tuyến đã bị xuống cấp, bong tróc, sụt lún, lồi lõm, xuất hiện ổ voi, ổ gà, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.