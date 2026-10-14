Chủ tịch Quốc hội thăm một số di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tại tỉnh Thiểm Tây

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm trước tượng 5 lãnh tụ Trung Quốc tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Đại hội 7, Lầu Phi Cơ, nơi ở của Chủ tịch Mao Trạch Đông tại Khu di tích Dương Gia Lĩnh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Đại hội 7, Lầu Phi Cơ, nơi ở của Chủ tịch Mao Trạch Đông tại Khu di tích Dương Gia Lĩnh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)