Khánh Hòa chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ Năm APEC 2027

Bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN

Công tác chuẩn bị được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương đến hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ đại biểu quốc tế.

Tại tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1) và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FCBDM).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp với Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các Tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 đạt kết quả tốt.

Khánh Hòa chú trọng nghiên cứu, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tăng cường hợp tác quốc tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức các hoạt động bên lề các hội nghị APEC được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối với các đối tác, doanh nghiệp quốc tế, quảng bá môi trường đầu tư và mở rộng thị trường cho các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương.

Đội ngũ liên lạc viên, tình nguyện viên, hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ được tuyển chọn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Việc này nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm phục vụ hiệu quả cho các hoạt động lễ tân, đón tiếp đại biểu APEC.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặt ra trên tất cả các lĩnh vực và địa bàn diễn ra sự kiện. Tỉnh Khánh Hòa xây dựng các phương án bảo vệ, chủ động dự phòng và xử lý những tình huống bất thường có thể ảnh hưởng đến lịch trình, hoạt động của sự kiện. Các phương án bảo đảm an ninh hàng không, kiểm soát an ninh tăng cường, y tế và kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được chuẩn bị theo quy định và phù hợp với yêu cầu thực tế.

Việc chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ Năm APEC 2027 góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, chu đáo, hiệu quả và mở ra cơ hội để Khánh Hòa tăng cường kết nối quốc tế, quảng bá hình ảnh. Qua đó, tỉnh hướng tới phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập, phát triển.