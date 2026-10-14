Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban quý III các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương
Sáng 14/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban quý III/2026 với các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-quy-iii-cac-to-chuc-dang-truc-thuoc-trung-uong-post1394080.html