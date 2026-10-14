Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban quý III các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

Trước diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết, tỉnh Điện Biên đang tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai theo hướng chủ động từ sớm, từ xa, lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Từ tăng cường cảnh báo, rà soát khu vực xung yếu đến chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nâng cao kỹ năng ứng phó cho người dân, các địa phương từng bước củng cố năng lực phòng ngừa ngay từ cơ sở, hướng tới giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra.