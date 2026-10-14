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Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban quý III các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

Sáng 14/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban quý III/2026 với các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý III các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý III các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị giao ban quý III/2026 các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị giao ban quý III/2026 các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-quy-iii-cac-to-chuc-dang-truc-thuoc-trung-uong-post1394080.html