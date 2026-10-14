Đồng Tháp: Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tham dự họp mặt có các đồng chí: Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; nguyên cán bộ Hội qua các thời kỳ…

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Trong không khí ấm áp, gần gũi, các đồng chí nguyên cán bộ Hội qua các thời kỳ cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia công tác Hội và phong trào thanh niên; đồng thời bày tỏ niềm tin, kỳ vọng đối với thế hệ cán bộ Hội hôm nay.

Nhiều ý kiến tâm huyết, giải pháp thiết thực đã được đề xuất nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (thứ 5 từ phải sang) và đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam đã khẳng định vai trò trong việc đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống đó, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh kết nạp gần 39.000 hội viên mới; hỗ trợ 94 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 26 sản phẩm OCOP của thanh niên; trang bị kỹ năng số cho hơn 166.000 lượt thanh niên.

Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện thu hút gần 890.000 lượt cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia, xây dựng 200 nhà nhân ái, thực hiện hơn 210 km công trình thắp sáng đường quê và 235 công trình thanh niên…

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 6 từ phải sang) và đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Bằng khen về danh hiệu “Tình nguyện tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2026.

Trong giai đoạn mới, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp bộ Hội tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân cho thanh niên; đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo thiết thực quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Cùng với đó, tăng cường tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vốn và kiến thức khởi nghiệp; quan tâm thanh niên yếu thế, thanh niên nông thôn và thanh niên công nhân.

Quang cảnh họp mặt.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương, khen thưởng 17 tập thể và 57 cá nhân là thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.