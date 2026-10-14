Đà Nẵng kiện toàn chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5; đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các địa phương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đối với các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường; đồng thời công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Chính ủy Quân khu 5.

Theo đó, 77 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường. Đáng chú ý, tất cả cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong đợt này đều không phải là người địa phương.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này có ý nghĩa quan trọng trong kiện toàn đội ngũ chỉ huy, chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng nắm bắt tình hình, bám sát thực tiễn địa bàn; vận dụng kinh nghiệm công tác, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm.

Đồng thời, mỗi cán bộ cần gương mẫu chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng liên quan để tham mưu triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng.