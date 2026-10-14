Đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn

Tiếp đoàn có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai Cao Tiến Sỹ cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ trao đổi một số ý kiến tại buổi khảo sát. Ảnh: Tố Tâm

Theo báo cáo của Hội Nông dân thành phố: Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND, công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cấp Hội Nông dân thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, năng lực ứng dụng của cán bộ, hội viên được nâng lên; phương thức sản xuất từng bước chuyển sang ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ số và sản xuất theo tiêu chuẩn. Vai trò kết nối nông dân với nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức tín dụng ngày càng phát huy hiệu quả.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, liên kết sản xuất và quảng bá nông sản; đồng thời nêu khó khăn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết.

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Hải kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Tố Tâm

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, cấp bách, giữ vai trò trụ cột trong phát triển nông nghiệp hiện nay. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nông dân cần đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, tuân thủ quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng trong nước, quốc tế, từng bước trở thành nông dân chuyên nghiệp.

Phó Trưởng ban Công tác nông dân Nguyễn Hồng Hải đề nghị các cấp hội đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thực chất, gắn với nhu cầu sản xuất, đời sống của hội viên, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản.