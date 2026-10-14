An toàn từ mỗi nhà trọ

Công an phường An Cựu kiểm tra lưu trú tại các nhà trọ.

Bất cập trong quản lý

Phường An Cựu là nơi tập trung nhiều cơ sở giáo dục đại học như Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất... Mỗi năm, địa phương đón đông sinh viên, người lao động trong và ngoài thành phố, cùng sinh viên quốc tế đến học tập, làm việc, sinh sống. Số lượng người tạm trú lớn, thường xuyên biến động đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Toàn phường hiện có 935 cơ sở cho thuê lưu trú, nhưng chỉ có 129 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, chiếm 13,8%. Hơn 50% nhà trọ hoạt động theo mô hình “vắng chủ”, nhiều nơi chưa được trang bị camera giám sát an ninh. Thời gian qua, tại các khu nhà trọ sinh viên xảy ra nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đặt ra yêu cầu quản lý cư trú chặt chẽ hơn và kịp thời nắm bắt tình hình tại cơ sở.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, với số lượng nhà trọ lớn, công tác quản lý lưu trú trên địa bàn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, từ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy đến vệ sinh môi trường. Việc quản lý ở các cơ sở cho thuê còn thiếu chặt chẽ, đã từng xảy ra trường hợp người thuê trọ qua đời nhưng vài ngày sau mới được phát hiện. Vì vậy, các chủ nhà trọ cần nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng công an trong quản lý cư trú.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, địa bàn tập trung đông sinh viên, số lượng nhà trọ lớn và người thuê thường xuyên thay đổi khiến công tác quản lý cư trú gặp không ít khó khăn. Lực lượng công an đã tiếp nhận nhiều vụ việc liên quan đến sinh viên thuê trọ, như mất cắp tài sản, mâu thuẫn, lừa đảo, thậm chí bị lôi kéo vào những hoạt động, tổ chức không lành mạnh.

“Phần lớn sinh viên mới 18 - 19 tuổi, lần đầu sống xa gia đình nên còn hạn chế về kỹ năng và kinh nghiệm xã hội, dễ bị tác động, lôi kéo. Do đó, chủ nhà trọ, chính quyền địa phương và lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ hơn để tạo môi trường an toàn cho các em”, ông Phước nhấn mạnh.

Xây dựng “Nhà trọ 5 An”

Vừa qua, Công an phường An Cựu rà soát, kiểm tra 216 lượt tại 512 cơ sở lưu trú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt 32 cơ sở vi phạm quy định về đăng ký tạm trú, với tổng số tiền 24 triệu đồng.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng yêu cầu 100% cơ sở thực hiện đăng ký tạm trú trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công. Cảnh sát khu vực trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở hoặc người quản lý khu trọ thực hiện thủ tục trên môi trường số. Các Tổ tự quản về an ninh trật tự tại khu trọ cũng được củng cố, nhân rộng, góp phần giúp lực lượng chức năng nắm tình hình ngay từ cơ sở.

Công an phường An Cựu đã lập danh sách các cơ sở nhà trọ, cập nhật thông tin chủ nhà, số điện thoại và các điều kiện liên quan để thuận lợi quản lý, phối hợp khi có vấn đề phát sinh. Các chủ nhà trọ cũng phải thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký tạm trú và phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhất là những cơ sở nhiều tầng, tập trung đông người thuê.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu cho rằng: “Chủ nhà trọ không chỉ quản lý việc cho thuê phòng mà cần chủ động nắm thông tin người thuê, thực hiện đúng các quy định về cư trú và trao đổi với lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Mục tiêu của công tác quản lý là phòng ngừa nguy cơ, bảo đảm an toàn cho người thuê trọ, nhất là học sinh, sinh viên, chứ không chỉ dừng ở việc kiểm tra, xử lý khi vi phạm đã xảy ra”.

Từ thực tế quản lý, ông Lê Tự Chiến, chủ một cơ sở nhà trọ trên địa bàn phường đề nghị ngành chức năng quan tâm hướng dẫn, kiểm tra chất lượng các thiết bị PCCC, nhất là bình chữa cháy và thiết bị chuyên dụng, đồng thời hỗ trợ chủ cơ sở khắc phục nguy cơ mất an toàn. Theo ông Chiến, việc quản lý sinh viên thuê trọ cần có sự phối hợp rõ hơn giữa chủ nhà trọ, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục để nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định. Việc thu gom, xử lý rác thải tại các khu trọ cũng cần được quan tâm để bảo đảm môi trường sống sạch sẽ, an toàn.

Nhằm tăng cường quản lý hoạt động cho thuê lưu trú, UBND phường An Cựu tổ chức gặp mặt, đối thoại với các chủ cơ sở, hướng dẫn về đăng ký kinh doanh, khai báo lưu trú, quản lý cư trú, PCCC và các quy định liên quan. Qua đó, địa phương vừa chấn chỉnh những tồn tại, vừa trao đổi để tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động của các cơ sở.

UBND phường An Cựu cũng phát động phong trào “Nhà trọ 5 An”, gồm: an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện, an toàn vệ sinh môi trường và an toàn chuyển đổi số. Các chủ cơ sở lưu trú đã ký cam kết thực hiện phong trào, chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký kinh doanh, khai báo lưu trú, quản lý người lưu trú. Để thực hiện các cam kết, cần sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, chủ nhà trọ và người thuê, từ quản lý cư trú, phòng ngừa cháy, nổ đến gìn giữ vệ sinh môi trường.