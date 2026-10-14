Xử phạt tới 200 triệu đồng vi phạm kinh doanh đặt cược

Theo Bộ Tài chính, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Thanh tra và Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn các Luật nêu trên. Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị định số 137/2021/NĐ-CP để đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành.

Dự thảo Nghị định gồm 65 Điều và được chia thành 4 Chương, cụ thể: Chương I về những quy định chung; Chương II quy định về hành vi VPHC, hình thức xử phạt và mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Chương III quy định về thẩm quyền xử phạt VPHC và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Chương IV về điều khoản thi hành.

Theo đó, Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200 triệu đồng và đối với cá nhân là 100 triệu đồng; mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm.

Ảnh minh họa (ảnh tạo bằng AI).

Nghị định quy định hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng là 1 năm.

Về hành vi VPHC, Nghị định quy định 17 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực casino, 15 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng, 4 nhóm hành vi VPHC quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó quy định cụ thể hành vi VPHC, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể đối với từng hành vi.

Nghị định cũng quy định thẩm quyền lập biên bản VPHC và thẩm quyền xử phạt VPHC của lực lượng Công an nhân dân, của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc Sở Tài chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng.