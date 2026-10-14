Hỗn chiến vì chiếc micro karaoke, 6 đối tượng bị bắt

Ngày 11/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam nữ cãi vã, lao vào ẩu đả tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội. Hình ảnh nhiều người đuổi đánh nhau giữa đường phố nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/10, một nhóm khách đến hát tại quán karaoke Anh Tú, địa chỉ số 162 Ngọc Thụy. Sau khi ra về, một người trong nhóm bị xác định đã cầm theo micro của quán.

Phát hiện mất tài sản, chủ quán cùng hai nhân viên đuổi theo để yêu cầu trả lại. Từ đây, hai bên phát sinh mâu thuẫn, chửi bới và rượt đuổi nhau trên đường phố.

Đến khoảng 3h ngày 12/10, Công an phường Bồ Đề tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nhóm người đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực số 262 Ngọc Thụy. Ngay sau đó, lực lượng Công an tiến hành rà soát, xác minh, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Các đối tượng xô xát nhau ngay trên phố

Qua xác minh ban đầu, những người liên quan gồm Hồ Huy Hào (SN 1995), trú tại xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, N.T.H (SN 1999), trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội, H.A.T (SN 1997), trú tại phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng, Phan Mạnh Hùng (SN 1990), trú tại xã Khoái Châu, Hưng Yên, N.T.H (SN 2001), trú tại xã Nam Xang, Ninh Bình, Trần Văn Toản (SN 2000), trú tại xã Hiệp Cường, Hưng Yên, Nguyễn Hải Dương (SN 1996), trú tại xã Tân Minh, Ninh Bình, Nguyễn Minh Tuấn (SN 1962), trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội và Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003), trú tại thôn Hùng An, Hiệp Cường, Hưng Yên.

Tại cơ quan Công an, những người liên quan khai nhận diễn biến vụ việc xuất phát từ việc Hùng cầm theo micro của quán karaoke khi ra về. Chủ quán Nguyễn Minh Tuấn cùng hai nhân viên là Trần Văn Toản và Nguyễn Hải Dương đuổi theo đòi lại tài sản, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Hiện trường vụ việc

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Bồ Đề đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng: Hồ Huy Hào, Phan Mạnh Hùng, Trần Văn Toản, Nguyễn Hải, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Huy, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.