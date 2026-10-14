Hà Nội xử lý 3 trường hợp dùng kích điện khai thác thủy sản

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian sáng 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) và Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống, phát hiện 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra trên sông.

Cụ thể, tại Km 193+500 bờ trái sông Hồng, thuộc xã Vĩnh Thanh, tổ công tác phát hiện ông N.V.N. (sinh năm 1960, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) sử dụng bộ kích điện gồm ắc quy, bộ kích dòng điện và vợt để đánh bắt thủy sản.

Tiếp theo, tại Km 61+000 bờ trái sông Đuống, thuộc xã Đông Anh, lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.D. (sinh năm 1968, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) sử dụng bộ kích điện khai thác thủy sản.

Tại Km 177+500 bờ phải sông Hồng, thuộc phường Lĩnh Nam, tổ công tác phát hiện ông N.V.B. (sinh năm 1992, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội) đang sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản.

Một trong 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trên sông bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo Công an TP Hà Nội, người vi phạm, tang vật và hồ sơ của 3 trường hợp nêu trên đều đã được bàn giao cho Công an phường Vĩnh Thanh, Đông Anh, Lĩnh Nam tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xung điện, kích điện hoặc các phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt. Khi phát hiện vi phạm, hãy kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường sinh thái trên các tuyến đường thủy.

Theo Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng; tang vật, công cụ vi phạm bị tịch thu theo quy định. Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

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