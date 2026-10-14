Bộ đội Biên phòng trao thưởng chuyên án đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép

Chuyên án do Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng cùng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh và Hải đoàn Biên phòng 38 thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết, trao thưởng kết quả đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép của người nước ngoài (Chuyên án XC726p).

Kết quả đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án (từ ngày 20-7 đến 22-8 tại Khánh Hòa và Hải Phòng), lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng người Việt Nam gồm: Trần Thanh Hiếu (sinh năm 1984, trú tại TP Đồng Nai), Nguyễn Văn Sản (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình) và 7 người Trung Quốc. Từ tháng 4-2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã tổ chức gần 20 lần cho khoảng 60 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép.

Giai đoạn 2 (từ ngày 23-8 đến 27-8 tại Quảng Ninh), lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng người Việt Nam, gồm: Bùi Minh Dương (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Thanh Hóa); Vũ Đại Minh (sinh năm 1996), Nguyễn Tiến Phong (sinh năm 1996) cùng trú tại TP Quảng Ninh và 8 người Trung Quốc. Qua điều tra, từ tháng 7-2026, các đối tượng đã tổ chức 13 lần cho khoảng 75 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Thừa ủy quyền của cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng của Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đối với 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án XC726p.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện trao thưởng của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Giai đoạn 3 (từ ngày 29-8 đến 27-9, tại Lào Cai, Quảng Trị, Khánh Hòa), lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng: Lưu Trí Quân (sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc); Lê Phúc (sinh năm 1993) và Trương Quang Hào (sinh năm 1991) cùng trú tại TP Đà Nẵng có hành vi tổ chức cho 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Lê Thị Phương Tâm (sinh năm 1982, trú tại TP Hồ Chí Minh) là đối tượng vận chuyển người có nhu cầu xuất, nhập cảnh trái phép để bàn giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

Ban chuyên án đánh giá, các đường dây hoạt động trên nhiều địa bàn, liên quan đến nhiều đối tượng và được tổ chức chặt chẽ với thủ đoạn hoạt động tinh vi. Các đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin có mã hóa để liên lạc, thỏa thuận giá cả, thanh toán và điều phối di chuyển, đưa đón... gây khó khăn cho quá trình thâm nhập, triệt phá.

Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên, Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng rút kinh nghiệm đấu tranh chuyên án.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện nhấn mạnh, XC726p là chuyên án phức tạp, đòi hỏi lực lượng chức năng phải thận trọng trong điều tra, xác minh, làm rõ tính chất, mức độ hành vi vi phạm để xử lý đúng quy định của pháp luật; đồng thời, triển khai các biện pháp đấu tranh khẩn trương, chặt chẽ, nắm chắc thời cơ phá án.

Hai đối tượng Lê Phúc, Trương Quang Hào và 4 người Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ trong giai đoạn 3 Chuyên án XC726p. Ảnh: Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu Cục Trinh sát tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đánh giá thực chất kết quả, làm rõ những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng vào công tác nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, chủ động nghiên cứu, tham mưu bổ sung chủ trương, biện pháp đấu tranh phù hợp với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép, nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.