Thực tập phương án chữa cháy tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, người lao động tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh

Tại buổi thực tập, cán bộ, người lao động Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh được hướng dẫn, thực hành các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, tổ chức báo động, thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Các lực lượng cũng phối hợp thực hành quy trình báo cháy, triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo tình huống giả định.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn, sử dụng phương tiện chữa cháy

Thông qua buổi thực tập giúp cán bộ, người lao động nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ; hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, góp phần xây dựng môi trường hoạt động an toàn tại trung tâm.

Cán bộ, người lao động Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh thực hành các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ

Thực hành quy trình báo cháy, triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo tình huống giả định