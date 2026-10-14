Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an cấp xã.

Kiểm đếm các phần việc đã thực hiện trong quý III và 9 tháng đầu năm

Báo cáo trung tâm do Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội trình bày tại Hội nghị nêu rõ, đánh giá chung trong 9 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo CATP, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chủ trì của Hội nghị

Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực; cụ thể: tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cao nhất trong CATP, tỷ lệ định danh điện tử mức độ 2 được kích hoạt đối với công dân trong độ tuổi đạt 97,72 %; tham mưu Giám đốc CATP ký ban hành 2 Cẩm nang tuyên truyền, hướng dẫn trong công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tham mưu xử lý triệt để 256/256 cơ sở (đạt 100%) các cơ sở kinh doanh karaoke, dịch vụ ca hát vi phạm về đất đai xây dựng.

Trong công tác chuyển đổi số, Công an Hà Nội là đơn vị đầu tiên trên cả nước phối hợp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an tổ chức triển khai thí điểm Kiosk Trạm cảnh sát thông minh...

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, chỉ huy các phường Tây Mỗ, Từ Liêm, các xã Suối Hai, Hạ Bằng, Sóc Sơn, Hòa Phú, Nội Bài, Đông Anh đã báo cáo, giải trình về những nội dung còn tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự;

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham luận tại Hội nghị

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng CSĐT TP về ma túy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham luận công tác quản lý người nước ngoài, phòng ngừa ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở…

Tập trung hoàn thành chỉ tiêu công tác bằng thực chất

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm. Cụ thể, toàn hệ lực lượng tổng hợp lại tất cả những chỉ tiêu công tác, mốc cái thời gian thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo phòng nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chuyên môn, chấm điểm bình xét thi đua cuối năm.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, CATP và thành phố trên các mặt công tác quản lý hành chính, kiểm đếm rõ phần việc của Bộ Công an, UBND, CATP giao để đề ra lộ trình hoàn thành hoàn thành trong 3 tháng cuối năm.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số trong các mặt công tác quản lý hành chính, nâng cao tỷ lệ, chất lượng cải cách thủ tục hành chính. Tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VneID, phấn đấu đạt 100%; định hướng tích hợp dữ liệu dân cư, định danh điện tử vào các nền tảng nghiệp vụ của Công an Thành phố, phục vụ tra cứu, xác minh, góp phần vào công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; quyết tâm hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần 2 thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin theo tiến độ của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đề ra.

Trong công tác quản lý cư trú và quản lý đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky lưu ý các đơn vị nắm chắc được địa bàn, thực hiện cao điểm tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cư trú, nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú trước ngày 22-10.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi trạng thái trong công tác quản lý đối tượng; công tác điều tra cơ bản lĩnh vực theo chức năng của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính.

Kiểm tra xử lý nghiêm các tai nạn có liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở quán bar, karaoke, cơ sở nghi vấn không phép biến tướng, trước mắt hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu tại Kế hoạch số 141 CATP; buộc tất cả các cơ sở này phải chấm dứt hoạt động trước ngày 15-10-2026.

​Tiếp tục thực hiện các cái chỉ tiêu thu hồi, đấu tranh với tội phạm vũ khí vật liệu nổ. Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò tầm quan trọng của công tác giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Đẩy nhanh tiến độ quyết tâm hoàn thành việc số hóa toàn bộ tài liệu về cư trú; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn.