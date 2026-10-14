Cháy tại chợ Trung tâm thương mại, 5 tiểu thương bị thiệt hại về tài sản

Hiện trường cháy ở Trung tâm thương mại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, hạn chế cháy lan sang các khu vực kinh doanh lân cận. Với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, đến khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự việc đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán của 5 tiểu thương tại khu vực xảy ra cháy. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ban Quản lý chợ Trung tâm thương mại phối hợp với tổ dân phố số 10 nắm thông tin kiểm tra hiện trường.

Thời tiết đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy, nổ có thể gia tăng, nhất là tại các khu chợ, nơi tập trung nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy và hoạt động kinh doanh diễn ra thường xuyên. Để chủ động phòng ngừa, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ kinh doanh, tiểu thương nâng cao ý thức cảnh giác, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt; tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đóng cửa, nghỉ bán.

Lực lượng chức năng kiểm tra mức độ thiệt hại về tài sản.

Hàng hóa cần được sắp xếp gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn, không che chắn lối đi, lối thoát nạn và các phương tiện chữa cháy. Các cơ sở kinh doanh cần trang bị, kiểm tra định kỳ bình chữa cháy, chủ động phương án xử lý khi có sự cố, kịp thời báo lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.