Đối tượng trốn truy nã về tội giết người sa lưới

Ngày 14/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1993, trú tại tổ 14, khu phố 3, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị khởi tố về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 22/4/2019, Nguyễn Hoàng Nhật (tên thường gọi Út Cò), cùng đồng bọn điều khiển xe mô tô, sử dụng hung khí đánh nhau với nhóm của Thái Văn Thiên (SN 1995, trú tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn cũ).

Hậu quả, Đào Trọng Th. (SN 1984, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nhóm của Thiên) chết tại bãi cỏ trong Công viên Hà Thanh (thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn cũ). Sau khi gây án, đối tượng Nhật đã bỏ trốn.

Nguyễn Hoàng Nhật tại cơ quan Công an. (Ảnh: CAGL).

Đến ngày 09/12/2022, Nguyễn Hoàng Nhật bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định (cũ) ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, ngày 15/12/2022, đối tượng Nguyễn Hoàng Nhật tiếp tục bị Công an thành phố Quy Nhơn (cũ) ra Quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Qua đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo và đề nghị người thân, gia đình và bản thân các đối tượng đang bị các Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú, khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của bản thân cùng đồng phạm (nếu có) để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.