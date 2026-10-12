Ăn da gà có tốt không?

Tuy nhiên, việc nhìn nhận da gà chỉ dưới góc độ "phần nhiều chất béo cần loại bỏ" là chưa phản ánh đầy đủ cấu trúc và thành phần sinh học phức tạp của thực phẩm này.

Các nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực sinh hóa thực phẩm và y học đã chứng minh da gà mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng quan trọng hơn thế.

Giải oan cho da gà: Có cholesterol trong da gà không có nghĩa ăn vào sẽ tăng mỡ máu

Đây có lẽ là hiểu lầm lớn nhất khiến nhiều người cứ nhìn thấy da gà, da vịt hay mỡ động vật là lập tức bóc bỏ: “Ăn cholesterol thì cholesterol máu sẽ tăng, rồi gây mỡ máu và tắc mạch”.

Nhưng cơ thể chúng ta không hoạt động đơn giản như vậy.

Cholesterol trong thức ăn và cholesterol trong máu là hai khái niệm khác nhau. Cơ thể có khả năng tự tổng hợp cholesterol, trong đó gan giữ vai trò rất quan trọng. Cholesterol cũng không phải một chất “xấu” vô dụng: Cơ thể cần nó để cấu tạo màng tế bào, tổng hợp hormone steroid, acid mật và tham gia nhiều quá trình sinh học khác.

Đặc biệt, cơ thể còn có cơ chế điều hòa: Khi lượng cholesterol từ thức ăn thay đổi, quá trình tổng hợp và hấp thu cholesterol cũng có thể được điều chỉnh. Vì vậy, không thể hiểu đơn giản rằng ăn thêm 100 mg cholesterol thì 100 mg đó sẽ đi thẳng vào máu và bám lên thành mạch.

Vì vậy, đừng chỉ vì da gà có cholesterol mà mặc định nó là thủ phạm gây mỡ máu hay bệnh tim mạch. Một miếng da gà trong một bữa ăn cân đối không thể được đánh đồng với nguyên nhân gây xơ vữa động mạch.

Lợi ích của da gà

Da gà không phải phần vô giá trị như nhiều người vẫn nghĩ. Phần da và mô liên kết của gà có chứa protein cấu trúc, đặc biệt là collagen, cùng với chất béo – một nguồn năng lượng quan trọng của cơ thể. Khi nấu các món như luộc, hầm, ninh, collagen trong mô liên kết có thể chuyển dần thành gelatin, tạo nên độ mềm và sánh đặc trưng.

Phần chất béo trong da cũng không chỉ có một loại. Nó bao gồm cả acid béo không bão hòa đơn, không bão hòa đa và chất béo bão hòa. Chất béo nói chung còn có vai trò cấu tạo màng tế bào, cung cấp năng lượng và hỗ trợ cơ thể hấp thu các vitamin tan trong chất béo như A, D, E, K.

Vì thế, với một người khỏe mạnh, không có lý do gì cứ ăn thịt gà là phải bóc sạch da rồi mới dám ăn. Điều quan trọng vẫn là khẩu phần và toàn bộ chế độ ăn trong ngày.

Da gà không đáng sợ cách chế biến mới là điều cần quan tâm

Một chiếc đùi gà luộc, hấp hoặc nướng còn da không nên được đánh đồng với một miếng gà tẩm bột chiên ngập dầu, phủ sốt chua cay ngọt đầy chất điều vị.

Bản thân da gà vốn đã có mật độ năng lượng tương đối cao do chứa nhiều chất béo. Nếu tiếp tục đem chiên ngập dầu công nghiệp, tẩm bột, thêm đường, sốt và ăn kèm khoai chiên, nước ngọt… tổng năng lượng của bữa ăn có thể tăng lên rất nhiều.

Vì vậy cái chúng ta nên quan tâm là “ăn da gà như thế nào?” hơn là “có được ăn da gà hay không?”

Nếu thích ăn da, hãy ưu tiên gà luộc, hấp... ăn cùng rau và thực phẩm nguyên bản. Đừng bóc bỏ miếng da gà luộc rồi lại thay nó bằng một bữa ăn đầy thực phẩm siêu chế biến – như vậy mới là không tốt.