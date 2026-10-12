[Video] Cấp cứu ngư dân bị bệnh ở đặc khu Trường Sa

Trước đó, 2 ngày ngư dân Đặng Tùy Văn, sinh năm 1988, quê ở Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là ngư dân tàu cá QNg-95726 TS đang đánh bắt hải sản ở khu vực đảo Đá Tây nhận thấy các vùng da nổi các nốt đỏ bất thường, dù đã dùng cồn sát khuẩn nhưng không có hiệu quả. Đến 6 giờ 30 phút ngày 12/10, ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vùng cánh tay và cẳng tay hai bên sưng nề, có nhiều mảng mụn nước vỡ, chảy dịch mủ và có mùi hôi. Qua thăm khám, các y, bác sĩ chẩn đoán ngư dân bị viêm da nhiễm khuẩn lan rộng vùng cánh tay và cẳng tay hai bên.

PV