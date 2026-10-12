Ăn uống vô độ, nữ sinh 21 tuổi phải nhập viện tâm thần

Chia sẻ tại buổi họp báo chiều ngày 12/10, ThS.BS. Phạm Thị Nguyệt Nga, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân là nữ sinh 21 tuổi, quê Tuyên Quang, chịu áp lực từ gia đình và thường xuyên bị bạn bè chê bai ngoại hình. Từ nhỏ, cô đã trầm tính, ít chia sẻ và có ít bạn bè. Bố mẹ bận rộn, ít thời gian quan tâm, chăm sóc các con; bố thường sử dụng rượu bia và có những lần so sánh bệnh nhân với chị gái. Cô cũng thường xuyên căng thẳng với bố, có thời điểm từng tự rạch tay để giải tỏa cảm xúc.

Bệnh nhân xuất hiện 8-10 cơn ăn vô độ mỗi tuần, gần đây tăng lên 1-2 cơn mỗi ngày. Sau mỗi lần ăn, cô thường tự gây nôn và sử dụng thuốc nhuận tràng để kiểm soát cân nặng.

Khi nhập viện, bệnh nhân đã mất kinh nguyệt trong 3 tháng, hạ kali máu, nhịp tim chậm và phì đại tuyến mang tai. Về tâm lý, cô có biểu hiện trầm buồn, bi quan, giảm tập trung và ít giao tiếp. Sau 3 tháng điều trị kết hợp tại Viện Sức khỏe Tâm thần, tình trạng ăn vô độ được kiểm soát, kinh nguyệt trở lại và tâm lý ổn định hơn.

BSNT. Ngô Tuấn Khiêm, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết rối loạn ăn uống có thể biểu hiện qua những đợt ăn một lượng lớn thức ăn trong thời gian ngắn, kèm cảm giác mất kiểm soát. Do lo sợ tăng cân, người mắc bệnh có thể tìm cách bù trừ bằng việc tự gây nôn, lạm dụng thuốc nhuận tràng, thuốc lợi tiểu hoặc tập thể dục quá mức.

BSNT. Ngô Tuấn Khiêm, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thông tin trong cuộc họp báo.

Những hành vi này có thể gây mất nước, rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim; đồng thời gây tổn thương hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.

Rối loạn ăn uống thường gặp ở người trẻ và không nhất thiết đi kèm với thay đổi cân nặng rõ rệt. Những biểu hiện như thường xuyên ăn quá nhiều trong thời gian ngắn, khó kiểm soát việc ăn uống hoặc tìm cách loại bỏ lượng thức ăn đã nạp vào cơ thể cần được chú ý, nhất là khi tình trạng kéo dài.

Theo ThS. Trần Thu Trang, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, người có biểu hiện rối loạn ăn uống cần được thăm khám chuyên khoa để xác định tình trạng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể áp dụng liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT), kết hợp dùng thuốc, kích thích từ xuyên sọ và tư vấn dinh dưỡng.

ThS. Trần Thu Trang, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thông tin trong cuộc họp báo.

Các chuyên gia khuyến cáo, gia đình cần chú ý khi người thân thường xuyên ăn uống mất kiểm soát, tự gây nôn hoặc sử dụng thuốc để kiểm soát cân nặng. Thay vì trách móc hay cho rằng người bệnh thiếu ý chí, người thân nên động viên họ đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.