Người dân Abyei đặt niềm tin vào quân y Việt Nam

Vừa qua, Bệnh viện dã chiến cấp 1 của Đội Công binh số 5 Việt Nam tại Abyei tiếp nhận ông Rou Achien Vong (42 tuổi, người dân địa phương, hiện làm việc tại bộ phận Kiểm soát vận chuyển - MOVCON) thuộc Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Bệnh nhân đến khám với triệu chứng tê bì toàn thân, đau nhức hai chi dưới, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tình trạng giảm cảm giác xúc giác, chẩn đoán bệnh Beriberi (tê phù) do thiếu vitamin B1.

Sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe, đội ngũ quân y Việt Nam cấp thuốc điều trị, hướng dẫn sử dụng và hẹn tái khám để theo dõi diễn biến bệnh.

Bác sĩ quân y Việt Nam thăm khám cho ông Rou Achien Vong tại Abyei. Thắng Lê

Điều đáng chú ý, dù có điều kiện tiếp cận các cơ sở y tế khác trong khu vực, ông Rou Achien Vong vẫn lựa chọn quân y Việt Nam bởi tin tưởng vào trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ.

Nhân viên quân y Việt Nam ghi nhận thông tin sức khỏe của bệnh nhân. Ảnh: Thắng Lê

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quân y cho đơn vị, các cán bộ, nhân viên quân y Đội Công binh số 5 còn tham gia chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân địa phương. Những hoạt động thiết thực này góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, tin cậy giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và cộng đồng sở tại.

Tại Abyei, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, bảo đảm hạ tầng phục vụ Phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 5 Việt Nam tiếp tục lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thông qua các hoạt động nhân đạo, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng.