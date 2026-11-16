Xuân Son báo tin vui

Xuân Son trong buổi tập ngày 12-11.

Trước đó, ngày 12-11, trên trang facebook cá nhân, Xuân Son thông tin chính thức trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại CLB Nam Định trong buổi tập chiều 12-11. Sự xuất hiện của tiền đạo sinh năm 1997 thu hút các CĐV đến sân Thiên Trường xem HLV Vũ Hồng Việt và các học trò luyện quân, đồng thời mở ra hy vọng về ngày tiền đạo nhập tịch có thể tái xuất sân cỏ sau thời gian dài vắng mặt.

Trước đó, Xuân Son gặp chấn thương trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ở cuộc đối đầu với Philippines tại Bandung (Indonesia) ngày 26-9, tiền đạo này bị đau sau tình huống đoạt bóng rồi tăng tốc từ giữa sân và phải rời sân ở phút 60.