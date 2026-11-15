Xe tải lật nghiêng, nhiều tảng đá 'khủng' đổ ập khiến người đi đường hốt hoảng

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Chiều 15/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Quán Vy Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) xác nhận một xe tải chở đá vừa bị lật nghiêng khi lưu thông qua địa bàn. Sự cố khiến nhiều khối đá lớn đổ ập xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, chiếc xe tải chở đá di chuyển đến khu vực cầu Châu Đình, xã Quỳ Hợp thì bất ngờ lật nghiêng bên đường.

Những tảng đá lớn rơi xuống đường. Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều khối đá từ thùng xe đổ tràn xuống, chắn một phần mặt đường. Vụ việc khiến người đi đường hốt hoảng.

Được biết, chiếc xe tải đang vận chuyển đá từ mỏ về cơ sở chế biến thì bất ngờ gặp sự cố. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Vụ việc khiến người đi đường hốt hoảng. Ảnh: Cắt từ clip

Lãnh đạo UBND xã Quỳ Hợp cho biết, sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện cẩu những khối đá lớn, thu dọn đá vụn và giải tỏa khu vực, bảo đảm an toàn giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ lật xe đang được cơ quan chức năng làm rõ.