62 kỳ thủ tham gia Giải vô địch cờ tướng, cờ tướng úp doanh nhân toàn quốc năm 2026

Giải vô địch cờ tướng, cờ tướng úp doanh nhân toàn quốc - cúp Đại Phú Gia năm 2026 thu hút 62 kỳ thủ là doanh nhân, người làm công tác quản lý tại các doanh nghiệp, tập đoàn; lãnh đạo, nhà quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cùng khách mời của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.

Ông Tôn Thất Lương Chính (bên phải) - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Cờ tướng thế giới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Giải thu hút 62 kỳ thủ đến từ 12 tỉnh, thành phố tham gia, tạo không khí giao lưu, kết nối sôi nổi giữa cộng đồng doanh nhân yêu thích bộ môn cờ tướng. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Giải đấu gồm 2 nội dung: cờ tướng và cờ tướng úp, thi đấu theo thể thức cờ nhanh. Mỗi kỳ thủ có 15 phút + 5 giây sau mỗi nước đi, tính từ nước đi đầu tiên. Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván.

Kết quả, kỳ thủ Mai Công Nghĩa (Tập Đoàn Tài Chính Homecredit Việt) giành HCV nội dung cờ tướng úp; kỳ thủ Lê Đăng Vũ (Hội Nông dân phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) đoạt HCV nội dung cờ tướng.

Kỳ thủ Mai Công Nghĩa đoạt HCV nội dung cờ tướng úp. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Giải được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), đồng thời tạo sân chơi trí tuệ, giao lưu và kết nối cộng đồng doanh nhân với nhau. Qua đó lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh, phát huy bản lĩnh và trí tuệ của doanh nhân, góp phần lan tỏa bộ môn cờ tướng phát triển rộng rãi trong cộng đồng.